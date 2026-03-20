La mejor serie de Marvel pasó desapercibida y es una locura al más puro estilo David Lynch

La trayectoria de Marvel en cine y televisión estuvo, desde sus inicios, marcada por la lucha de los derechos de sus personajes. Si bien el primer gran estreno llegó de la mano de New Line Cinema con Blade, el verdadero éxito de la Casa de las Ideas aterrizó con los mutantes de X-Men en el 2000, con Fox liderando la batalla.

SpiderMan no tardó en sumarse a la fiesta con Columbia Pictures tras el telón, convirtiéndose en la película de superhéroes más taquillera de la historia en su momento. Un triunfo que dejó claro algo que muchos ya sospechaban: este género tenía tirón en términos de recaudación.

Kirsten Dunst y Tobey Maguire en SpiderMan | Sony Pictures

Ahora bien, fue Iron Man en 2008 la que arrancó el camino de Marvel hacia la gloria. Una escena postcréditos fue más que suficiente como para revolucionar la manera en la que se entendían estas películas, colocando los cimientos de un universo todavía en expansión.

Sin embargo, los derechos seguían siendo un problema y así se mantuvo hasta que Disney compró Fox para integrar a los X-Men en su catálogo de personajes. Una acción que, hasta que se produjo, mantuvo dos líneas narrativas diferenciadas tanto en la gran pantalla como en la pequeña.

Fox trataba de devolver a sus mutantes a la cima de la que, por agotamiento, se habían bajado. Así, estrenó dos series con las que apostaba ganar a sus competidoras del UCM: The Gifted y Legión. La primera, una mera anécdota en su historial. La segunda, una de las mejores producciones jamás hechas en el género.

Legión, de Noah Hawley | FX Network

Legión tenía el sello de nada menos que Noah Hawley. Tan solo tres años atrás, el director había demostrado estar a la altura adaptando el clásico de los Coen Fargo. Un genio tras las cámaras y sobre el papel que vio un potencial enorme en la historia de un mutante con poderes psíquicos.

¿Qué pasaría si el hijo de Charles Xavier tuviera sus mismas habilidades, pero fuera esquizofrénico? Este es el punto de partida de la serie que, ya desde su episodio piloto, demostró que no venía a seguir las reglas.

No hay grandes batallas de acción. Tampoco se narra el ascenso de alguien que de la nada comienza a tener poderes. Porque Legion no quería contar una trama al uso ni ser una más. De hecho, se adelantó a su tiempo; reinventando este tipo de producciones antes de que fuera necesario hacerlo.

El derroche de imaginación es considerable en cada capítulo. Juega con lo onírico al más puro estilo David Lynch. Pasa del sueño a la pesadilla sin previo aviso, con personajes que bien podrían haber tenido su minuto de gloria en Cabeza Borradora.

Villano de Legión | FX Network

Bailes imposibles, animaciones sobreimpresas, psicodelia absoluta... Unos sellos autorales que jamás Marvel se atrevió (ni se atreve) a plasmar ni en sus películas ni en sus series. Porque Noah no es un director de estudio, por mucho que dirija proyectos nacidos en los despachos; algo que ha vuelto a demostrar recientemente con Alien: Earth.

Legión fue un rotundo éxito en su estreno; no obstante, el público no estaba preparado en 2017 para seguir el ritmo de su locura. La audiencia cayó abruptamente en la segunda temporada y, gracias a la cadena, se le concedió la oportunidad de concluir en la tercera. Ahora, todas ellas están disponibles en Disney+ con un total de 27 episodios.

No hay que buscarle conexiones con el actual UCM. Ni tan siquiera con la saga de los X-Men original. Esto no va de universos compartidos ni de cameos. No los necesita, tiene la fuerza suficiente como para levantarse por sí sola. Es un viaje para ir sin cinturón, contemplar las vistas y no preocuparse sobre el destino.

Legión, temporada 2 | FX Network

Dan Stevens es la guinda de este pastel. Y es que el actor es capaz de generar la misma empatía que terror en una sola secuencia. Un papel que lo puso en el foco de atención de los principales estudios, fichando poco después por el Monsterverse.

Legión revolucionó el género de superhéroes cuando nadie lo pedía y ese, quizás, fue el motivo por el que no llegó a volar tan alto como merecía. Ahora bien, en la era del streaming, nunca está de más dar una oportunidad a aquellos que la merecían en el pasado, sacando a la luz joyas como esta que jamás debieron quedar ocultas.