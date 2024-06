Luke Newton tiene novia y no es Nicola Coughlan: Sus fotos de la mano tras la premiere de Los Bridgerton

Luke Newton y Nicola Coughlan se han convertido en el alma de la temporada 3 de Los Bridgerton. La pareja protagonista de esta última entrega ha cautivado a todo el mundo con su talento, su naturalidad y especial química en pantalla. Tanta, que incluso algunos llegaron a pensar que el amor había superado la ficción.

Por desgracia para muchos fans, su relación se ha quedado en Penelope y Colin ya que ellos mismos dijeron que no podrían salir juntos. Además, recientemente se ha visto a Luke Newton saliendo de la fiesta que se ha celebrado tras el estreno de la segunda parte de Los Bridgerton 3 de la mano con su nueva novia y no, confirmamos que no es Nicola.

Se trata de la bailarina Antonia Roumelioti, que ha salido de la fiesta con un bonito vestido de seda azul largo con la espalda al aire y sandalias plateadas. Luke, por su parte, llevaba un pantalón negro de vestir, camisa amarilla y una camiseta blanca sin mangas debajo. Estas imágenes son las primeras que se tienen de la pareja de forma oficial.

Todo esto llega después de las miles de teorías que se han hecho entorno a la posible relación de Luke y Nicola aunque, echando la vista atrás, Antonia Roumelioti ha estado en la sombra apoyando al actor todo este tiempo, según medios como People y, por supuesto, según el ojo de los fans, que no han tardado en atar cabos.

Antonia estuvo en abril en Los Ángeles al mismo tiempo que el intérprete de Colin, después fue a la premiere en Nueva York a apoyarle y también se la pudo ver en el evento celebrado en Londres. Ella es una bailarina profesional y suele publicar en sus redes sociales contenido relacionado con su profesión.

A sus espaldas tiene su participación en programas como Greece's Got Talent, el haber actuado para Dancing On Ice o haber trabajado en importantes estudios de baile en Londres.