Charlie Hunnam se desnuda para vestirse con carne humana en Monstruo: La historia de Ed Gein

Netflix ha desvelado el tráiler de Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la exitosa antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan (Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez), que se estrenará a nivel global el próximo 3 de octubre de 2025.

Asesino en serie. Saqueador de tumbas. Psicópata. En los helados campos del Wisconsin rural de los años 50, un hombre aparentemente amable y solitario llamado Eddie Gein vivía discretamente en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan macabra que redefiniría la pesadilla americana.

Charlie Hunnam en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Impulsado por el aislamiento, la psicosis y una obsesión desmedida con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo que atormentaría a Hollywood durante décadas. Desde Psicosis hasta La matanza de Texas y El silencio de los corderos, el legado macabro de Gein inspiró monstruos ficticios nacidos a su imagen y encendió una obsesión cultural con los criminales desviados. Gein no solo influyó en un género: se convirtió en el modelo del terror moderno. Su historia reveló al mundo la verdad más aterradora de todas: los monstruos no nacen, se hacen… y los hacemos nosotros.

La serie está protagonizada por Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son, junto a Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

Esta nueva producción cuenta con guion de Ian Brennan y dirección del mismo (episodios 304, 305) y Max Winkler (episodios 301, 302, 303, 306, 307, 308). Completan el equipo de producción ejecutiva Ryan Murphy, Ian Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y Charlie Hunnam.