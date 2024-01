Kaley Cuoco quería "estrangular" y "lanzar del avión" a una señora al juzgarla como madre en su primer vuelo con su bebé

Kaley Cuoco está en uno de los mejores momentos de su vida tras tener a su primera hija, Matilda, el pasado marzo.

Tras divorciarse del jinete Karl Cook, su romance con el actor de Ozark, Tom Pelphrey, fue rápido pero intenso y actualmente crían juntos y felices a su pequeña a punto de cumplir 10 meses.

Kaley asegura que la maternidad es "increíble", aunque tiene sus momentos de dificultad, como ha relatado en el programa de Jimmy Kimmel.

La actriz cuenta que el pasado Acción de Gracias volaron por primera vez con Matilda, y vivieron sus propias turbulencias.

"Siento que todo el mundo juzga lo que haces con tu hijo. Estábamos teniendo uno de esos vuelos que cuando oyes que otra gente está teniendo te pones en plan, 'Ooh, qué mierda para ellos' pero nos pasó a nosotros... fue duro", reconoce la estrella de The Big Bang Theory.

Para prepararse para la "batalla" que sería el vuelo, la pareja de actores se llevó una máquina de sonidos, pues es "lo único con lo que se duerme".

"Cuando se durmió por fin, estaba en brazos de Tom, con la máquina de sonidos encendida... Y el azafato se acerca y dice, 'hey, a uno de los pasajeros le encantaría que apagaseis la máquina", recuerda indignada.

"Y yo allí sentada en plan 'Oh Dios mío oh Dios mío' y la cara de Tom diciendo: 'heey, dile al pasajero si le apetece coger a nuestra hija berreando cuando la apaguemos'... Podía ver el hielo corriendo por las venas de Tom", cuenta con cara de desquicie mientras el público rompe a reír.

"Estábamos tan enfadados, ¿te puedes crees que hiciera eso? Y más tarde, aterrizamos, y resulta que era la mujer justo delante de nosotros. Y nos levantamos, y por supuesto ahora Matilda está en plan jiji jaja y la vida es genial, y la señora se da la vuelta y dice '¡Oh que resulta que tu hija sí sabe sonreír!", grita Cuoco.

"Fue en ese momento donde entendí por qué las mujeres acaban saliendo en true crimes... La podría haber estrangulado, me veía capaz de lanzarla del avión", afirma tajante, mientras Kimmel la apoya, y reflexionan qué le pasa a esa gente que de verdad se enfada con bebés por llorar en los aviones.

"Mira, justicia para los bebés, esto es ridículo dejadlos en paz, ¿qué vas a hacer con ellos?", reivindican. "Dejad de juzgar a las madres ahí fuera", pide.