Juicios, arrestos y sex tapes: los escándalos de Gossip Girl más allá de Blake Lively

Blake Lively lleva meses en el ojo del huracán. La actriz mantiene una intensa batalla legal con Justin Baldoni, director y coprotagonista suyo de la película It Ends With Us, a quien denunció por acoso sexual durante el rodaje y, desde entonces, se han enzarzado en una serie de acusaciones cruzadas, salpicando también al marido de ella, Ryan Reynolds. Todavía falta un año para que ambas partes de citen en los tribunales, pero cada día hay noticias nuevas sobre los movimientos que los publicistas de un lado y otro realizan contra sus rivales y se mide con lupa cada una de sus apariciones públicas, como la de Lively en el estreno de su nueva película, Otro pequeño favor, en SXSW.

Esta es, sin duda, la polémica más fuerte que ha vivido la que fuera protagonista de la serie Gossip Girl. Aquella ficción sobre los adolescentes adinerados de Manhattan nos dejó muchos salseos en pantalla, pero tampoco faltaron las controversias fuera de ella, implicando tanto a Blake Lively como al resto del reparto, conformado por Leighton Meester, Ed Westwick, Chace Crawford y Penn Badgley, además de otros intérpretes secundarios como Michelle Trachtenberg, trágicamente fallecida a los 39 años a finales del mes pasado.

Leighton Meester

Leighton Meester y Blake Lively como Serena y Blaire en 'Gossip Girl' | The CW

La actriz que dio vida a Blair Waldorf, Leighton Meester, estuvo envuelta en una batalla legal con su propia madre, Constance, en 2011, debido a la manutención de su hermano menor, Alexander, con varios problemas de salud. Leighton ingresaba por esta razón 7.500 dólares a su madre cada mes pero, según su versión, esta se lo habría gastado en cosas como cirugía estética, extensiones de cabello y bótox y, además, le exigía subir esta cantidad mensual a 10.000 dólares. Constance aseguró que Leighton la agredió tirándola al suelo y golpeándola repetidamente con una botella y también demandó al juez que tuviese en cuenta que ella había "sacrificado su felicidad" al dejarlo todo para mudarse a Los Ángeles con su hija para que cumpliese su sueño de ser actriz. La contrademanda de Constance fue desestimada y la actriz ganó el juicio. Meester además nació en 1986 mientras su madre cumplía condena en una prisión federal por tráfico de drogas. Su madre dio a luz en un hospital y luego fue enviada de vuelta a la cárcel.

Aparte de esto, un par de años antes, cuando la serie estaba en su pico de popularidad, el medio sensacionalista TMZ dijo que circulaba un vídeo sexual de Leighton Meester que se estaba intentando vender a la prensa por 100.000 dólares. Ningún medio lo llegó a comprar y, de hecho, la actriz aseguró que ese vídeo ni siquiera existía.

Ed Westwick

Ed Westwick en 'Gossip Girl' | The CW

Ya concluida Gossip Girl, en 2014, el actor Ed Westwick (Chuck Bass en la ficción) fue acusado de agresión sexual por parte de la actriz Kristina Cohen, iniciándose una investigación por parte de la policía de Los Ángeles. Después, otras dos mujeres llamadas Aurélie Wynn y Rachel Eck también presentaron denuncias contra el actor. La polémica provocó que se sacase a Westwick del proyecto en el que estaba involucrado, la serie Agatha Christie: Inocencia trágica de BBC, regrabándose sus escenas con otro actor. Sin embargo, el intérprete no llegó a ir a los tribunales, ya que la fiscalía denegó la acusación por falta de pruebas.

Penn Badgley

Chace Crawford y Penn Badgley como Nate y Dan en 'Gossip Girl' | The CW

El protagonista de la serie, el inocente Dan Humphrey, estaba interpretado por Penn Badgley, quien no ha tenido polémicas tan grandes como otros compañeros de reparto, aunque se ha analizado su adolescencia complicada y su acercamiento a la fe bahaí. Pero, sobre todo, ha dado mucho que hablar su rechazo a protagonizar escenas de sexo, una forma de entender la profesión que le asaltó cuando ya estaba realizando la serie You en la que, efectivamente, tenía bastantes escenas íntimas. Él solicitó a los responsables de la serie que las redujeran lo máximo posible.

Taylor Momsen

Taylor Momsen en 'Gossip Girl' | CW

Actriz desde niña, Taylor Momsen interpretaba a la hermana de Dan, Jenny Humphrey, hasta que en la cuarta temporada no solo decidió dejar la serie sino también la interpretación. En aquel momento, Momsen tenía cierto éxito en la música con la banda The Pretty Reckless y decidió tomar ese camino. Años después, en el podcast Podcrushed, hablaría de su decisión con Penn Badgley, explicando que como llevaba actuando desde los dos años, hasta ese momento nunca se había planteado que pudiese no hacerlo. Y no, no se arrepintió de la decisión. No obstante, antes de dejarlo, protagonizó otra polémica frente al experto en moda Tim Gunn (famoso por ser juez del programa Project Runway), quien hizo un cameo en Gossip Girl. Este tuvo duras palabras para Momsen: "¡Menuda diva! Era patética, no recordaba sus diálogos, y ni siquiera tenía tantos. Pensé: ¿Por qué estamos todos como rehenes de esta mocosa?".

Chace Crawford

Chace Crawford como Nate Archibald en 'Gossip Girl' | Agencias

Y cerramos con el guaperas de Nate Archibald, es decir, el actor Chace Crawford, quien fue arrestado por posesión de drogas, aunque la verdad es que no fue mucho lo que le pasó. Resulta que él y su amigo estaban en el parking de un centro comercial en Texas y la policía les registró, encontrando solamente un porro de marihuana. Al tratarse de un estado de EEUU donde no es legal esta sustancia, podría haber tenido una pena de hasta seis meses de prisión, pero finalmente llegó a un acuerdo con la fiscalía. Tuvo que realizar 24 horas de servicio a la comunidad en un hospital y una iglesia para que finalmente se borrase el cargo de su expediente.