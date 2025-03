"Blake Lively era una pesadilla": Un asistente de Gossip Girl habla del trato "irrespetuoso y desagradable" de la actriz

Blake Lively y Justin Baldoni continúan su batalla legal, tanto dentro como fuera de los juzgados, y la opinión pública está dividida aunque Lively ha acusado un importante golpe a su reputación cuando las redes comenzaron a mirar con lupa sus pasados comportamientos.

Ahora, un asistente de producción que trabajó con ella en Gossip Girl ha hablado abiertamente de su mala experiencia y alega que hay otros, pero "no se atreven".

A través del DailyMail, el hombre llamado Edwood ha afirmado que trabajó en el set en el verano de 2010, y era su primera vez en un set de rodaje con 23 años.

"Por desgracia, mi experiencia con Blake no fue buena. Se comportaba como una bully. Cuando los fans querían hacerse fotos con ellas, Leighton siempre estaba disponible, pero Blake nunca tenía tiempo", recuerda.

Leighton Meester y Blake Lively rodando Gossip Girl | Cordon Press

"Con el equipo, lo peor era la forma en la que les hablaba, es como si fuera una niña pequeña. Si no conseguía lo que quería, montaba una escena. Era irrespetuosa y grosera".

El encuentro de Ewood con Blake tuvo lugar cuando Gossip Girl viajó a París para rodar los primeros episodios de la cuarta temporada. Trabajó como voluntario durante dos días mientras el equipo se desplazaba por la capital francesa para grabar escenas.

"Siempre me había interesado mucho trabajar en cine y televisión, así que estudié mucho. Era un sueño para mí estar en ese set", explicó el productor, que más tarde se convirtió en cantante.

"Yo trabajaba en la zona de los camerinos blancos, repartiendo agua, moviendo equipos y cosas por el estilo, cuando vi por primera vez a Leighton Meester. Fue la primera persona con la que me crucé y le dije hola, a lo que ella respondió y ya está. Luego vi a Blake y también le dije hola. No me respondió ni me reconoció, como si no existiera", asegura. Después de esto, cuenta que pasó días preocupado por si no debía haber saludado.

A partir de entonces, afirma que su trabajo se volvió "difícil", ya que Blake empezó a comportarse de manera "irrespetuosa" con él, "bromeando y burlándose" de él de una forma "muy pasivo-agresiva".

"Siempre que tenía que acercarme al camerino de Leighton era muy fácil. No había tensión ni nada raro. Pero cuando tenía que acercarme al de Blake, era muy complicado", relató.

El rodaje de Gossip Girl en París | Cordon Press

"Nunca me dijeron que no pudiera hablar con los actores. Pero ni siquiera creo que estuviera intentando mantener una conversación con ella, solo estaba diciendo hola, siendo amable. La forma en la que Leighton trataba a todo el mundo era encantadora, incluso con los fans y el equipo. Era un placer estar con ella, pero Blake era una pesadilla", declara.

"Vi cómo hablaba con otras personas del rodaje, con el equipo, con otros actores, y la sensación que transmitía no era buena. Lo curioso es que en la serie su personaje nunca fue retratado como una persona cruel, ese papel le tocaba a Leighton. En la vida real, Leighton era increíble y sigue siéndolo, pero la que realmente era desagradable era Blake", afirma rotundo.

Edwood actualmente trabaja en un documental sobre prevención del suicidio, y confiesa que ha decidido contar su experiencia por si puede ayudar a alguien.

"No intento atacar a Blake Lively, solo cuento lo que viví y el hecho de que la vi actuar como una bully", y advierte: "Esto no tiene nada que ver con Justin Baldoni, esto ocurrió en 2010. Mucho antes de Justin Baldoni".

"Si tanta gente, de distintos lugares del mundo, ha tenido la misma experiencia con ella, ¿qué significa eso? Todos hemos vivido lo mismo", termina diciendo, y asegura que otras personas que han trabajado con Blake también han tenido malas experiencias, pero tienen "miedo" de salir a hablar.