Kit Harington retoma su papel como Jon Snow en un nuevo proyecto de Juego de Tronos: "Convoco a mis estandartes"

Kit Harington, conocido mundialmente por su papel como Jon Snow en la exitosa serie Juego de Tronos, ha dejado una marca imborrable en la cultura popular con su interpretación del noble y valiente personaje.

Jon Snow, un héroe forjado en las tierras del Norte, es uno de los personajes más queridos de la serie por su integridad y coraje, aunque no todo fue de color rosa como te explicamos en el vídeo de la noticia.

Recientemente, Harington, que en el pasado admitió que un spin off sobre Jon Snow no valía la pena, ha vuelto a encarnar al personaje, no en una nueva serie, sino en un original anuncio para el juego móvil Game of Thrones: Legends. En esta campaña publicitaria, Harington, lejos del tradicional atuendo de Jon al que estamos acostumbrados, aparece vestido con un elegante traje negro. Aun así, Harington sigue capturando la esencia del personaje mientras promociona el juego.

Jon Snow en la última temporada de 'Juego de Tronos' | HBO/Helen Sloan

El anuncio comienza con Harington entrando en un bar, y diciendo una de las frases más celebres de Jon Snow: "Se acerca el invierno". Tras ello, camina por el bar mientras imagina a los clientes como diversas figuras de la serie como una pareja con el característico pelo de los Targaryen o una señora mayor convertida en un auténtico caminante blanco.

Harington sigue con su discurso aludiendo a la dinámica del juego: "Estoy listo para forjar mi propio destino, diseñar mi estrategia, refinar mis tácticas. Resolveré todos los acertijos, superaré todos los desafíos para derrotar a la amenaza más letal a la que nos hemos enfrentado: la Larga Noche".

El anuncio añade un toque humorístico con un guiño al famoso "no sabes nada, Jon Snow", cuando una clienta del bar, quien aparentemente se está enfrentando a él en el juego, intenta usar la frase.

En un comunicado sobre la campaña, el actor decía que no podía perderse la oportunidad de rendirle homenaje a su personaje y a los fans que lo adoran: "Esta es una auténtica carta de amor a los fans, sin los cuales la franquicia no sería nada, y es un honor para mí rendirles homenaje en esta nueva campaña".

Esta por ver si esta "vuelta" a su personaje más característico se queda solo en una promoción o si finalmente se desarrolla su serie sobre Jon Snow, haciendo las delicias de los fans que por el momento solo pueden esperar a que le vuelvan a dar luz verde.