'Anatomía de Grey' es una de las series más longevas y estables de la televisión, y a lo largo de los años (18, que se dice pronto) muchos de sus protagonistas se han ido despidiendo, aunque siempre han reconocido que la cantidad de dinero que les ofrecían hacía muy difícil la decisión.

Uno de los últimos veteranos a los que ha dicho adiós la serie médica ha sido Jesse Williams, que interpretó durante 12 temporadas al doctor Jackson Avery. El final de Avery no ha sido de los dramáticos ni accidentados, y el actor se despidió en buenos términos con un adiós emotivo y con reencuentro con su ex, April Kepner, incluido como puedes ver en el vídeo.

Sin embargo, y pese a que fue el propio Williams quien tomó la decisión de partir para enfrentarse a otros retos, esto ha reavivado su pública batalla legal con su exmujer, Aryn Drake-Lee.

El pasado 2019 se enfrentaron en los juzgados tras su divorcio y finalmente se estipuló que Williams debía seguir pasando una pensión para mantener a sus hijos, Sadie, de 8 años, y Maceo, de 6, de la friolera de 40.000 dólares mensuales.

La expareja Aryn Drake-Lee y Jesse Williams | Getty

Ahora que su millonario sueldo en 'Anatomía de Grey' se ha secado, Jesse alegaba que se redujera la cantidad mensual pues en su actual trabajo en Broadway gana unos 1.600 dólares semanales.

La respuesta a su petición por parte de los abogados de su exmujer ha sido clara, según ha conocido Radar.

"Jesse Williams abandonó una posición favorable, cómoda y de algo pago en una serie de televisión de éxito, en la búsqueda de 'su propio camino', y ahora quiere librarse de sus responsabilidades familiares".

Por su parte Williams pedía que la pensión se ajustara al "estilo de vida real de sus hijos y no una versión desorbitada/imaginaria", según recoge ET.

"Nuestros hijos tienen una vida modesta. No tienen hobbies caros ni van a campamentos caros. No vuelan en jet privado cuando vamos de vacaciones (que ya de por sí son poco frecuentes= y no tenemos casas vacaciones. Acepté pagar la manutención meramente debido a mi significativo sueldo en 'Greys'".

Por el momento parece que la petición de Williams no ha llegado a puerto, aunque se desconoce si el actor continuará peleando por la vía legal.

