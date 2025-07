Jennifer Aniston, ¿enamorada de Jim el hipnotista? Conoce el pasado amoroso del gurú de Instagram

Jennifer Anistonpodría estar de nuevo enamorada. Al menos eso dejan entrever las imágenes que se han tomado de ella en Mallorca hace unos días en las que estaba acompañada de Jim Curtis, más conocido como Jim el hipnotista.

La actriz compartió unos días de vacaciones en la isla española junto a su amigo de hace muchos años Jason Bateman y su mujer Amanda Anka. Además, se pudo ver a Jennifer cogida de la mano de Curtis y a éste dándole un masaje en la espalda.

Curtis ya conocería a gran parte del círculo de amigos de Aniston, incluidas también Amy Schumer, Courteney Cox y Olivia Wilde.

"Jen tiene un grupo muy pequeño de amigos de confianza y extremadamente protectores. Vive en una especie de burbuja, y Jim lleva un tiempo con ellos", ha afirmado una fuente próxima a la actriz de Friends.

Por su parte Jim Curtis se presenta en redes sociales como coach transformacional e hipnoterapeuta, y es padre divorciado de un hijo.

En 2017, en su libro The Stimulati Experience, el coach e hipnoterapeuta confesaba que "no puedo mantener una novia porque me aburro". Incluso llega a relatar que en un momento complicado de su vida llegó a tener "una chica nueva cada trimestre".