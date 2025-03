Jason Isaacs se sincera sobre su impactante desnudo frontal en The White Lotus: Los fans de Harry Potter, sonrojados de ver así a Malfoy

El 3x04 de The White Lotus llamado en inglés Hide or Seek (Te escondes o buscas), nombre con el que denominan el juego infantil El escondite, ha vuelto a revolucionar las redes sociales con uno de sus, ya míticos, desnudos masculinos.

Si el primero de esta temporada 3 en despojarse de la ropa fue Patrick Schwarzenegger, ahora le ha tocado el turno a su padre en la ficción, Jason Issacs, quien encarna a Timothy Ratliff.

Si no vas al día con la serie no sigas leyendo porque hay SPOILERS. El patriarca de la serie está completamente desquiciado desde que llegó a Tailandia tras enterarse que la policía ha descubierto que su empresa ha malversado con fondos y, es muy probable, que toda su vida se desplome.

Por ello, no para de tomar a escondidas el Lorazepam de su esposa yendo por el resort de lujo un poco como un fantasma. Así, en una escena del episodio 4 Timothy se da una ducha y luego se pone una bata para después ir al salón junto a su familia pero en un momento levanta los brazos y la bata está medio abierta y muestra su pene a sus hijos y su mujer.

Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola en la temporada 3 de The White Lotus | Max

Sobre su desnudo integral ha hablado Jason Isaacs a Entertainment Weekly donde ha dicho: "Sí, ahora está en mi contrato para cada serie que hago, así que ya veremos", dice en tono de broma. Para luego apuntar que espera que "sea más fácil" cuanto más lo haga.

"Deberías preguntarte cómo fue para nosotros verlo", dice Patrick Schwarzenegger provocando la risa de Isaacs.

El actor británico también ha hablado con Decider sobre su desnudo: "No recuerdo haber rodado esas escenas. Creo que es digital. No estuve allí ese día", sigue diciendo en tono de broma.

Par luego sincerarse: "Mira, él (el director Mike White) está tratando de equilibrar la cantidad de mujeres desnudas que he visto en cada serie de televisión y película mientras crecí. La desnudez es lo importante. A veces la usa para la comedia, a veces para el sexo, a veces para la manipulación. Es un buen momento para la televisión", explica.

Para luego asegurar que desnudarse no es "algo que me guste hacer en mi vida social o en mi vida profesional". "Pero es Mike White y es un gran momento del programa", puntualiza.

Jason también ha querido reflexionar sobre su personaje y cómo ha planteado su interpretación: "Se está drogando hasta quedar en estado de estupor para no pensar en el hecho de que toda su vida está estallando en pedazos y tratando de averiguar qué hacer al respecto"

"En realidad fue bastante desafiante", asegura a EW. "No me resultó fácil porque, en primer lugar, me gustan las palabras. Me gusta hablar", dice. "Y no es que los personajes deban hablar todo el tiempo, pero sabía que no podía compartir con nadie más, aparte del público, lo que me estaba pasando. Y eso lo hacía en su mayor parte sin palabras, en un estupor por las drogas, así que siempre iba a ser un desafío, no ser simplemente el tipo aburrido que se queda dormido".

La reacción de los fans Slytherin enloquecen al ver así a Lucius Malfoy

Uno de los papeles más recordados de Jason Issacs es el de Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter. El británico se dio a conocer al mundo como este gran villano de pelo plateado pero al ver su desnudo ahora en The White Lotus los fans de la casa Slytherin y muchos otros seguidores de la franquicia mágica no han podido evitar sorprenderse al ver así al actor.

Por ello las redes se han inundado de comentarios y memes como los siguientes: