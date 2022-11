La inesperada cancelación de 'Westworld' tras cuatro temporadas que deja a la serie sin final

'Westworld' es una de las primeras series que conocimos de la cartelera de HBO. La serie creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy empezó siendo una de las más seguidas y aclamadas, pero los números de las últimas temporadas cuentan otra historia.

Así, la plataforma de vídeo bajo demanda ya ha anunciado la cancelación de la que un día fue un éxito: 'Westworld' no tendrá quinta temporada y, por tanto, no llegará su esperado final.

Westworld | HBO

Y es que esta noticia llega apenas un mes después de que Jonathan y Lisa anunciaran que estaban trabajando en el final y que esperaban poder llevarlo a la cartelera de la cadena.

"Jonah y yo siempre hemos tenido un final en mente que esperamos alcanzar", decía entonces Lisa Joy sobre la quinta y última temporada de 'Westworld'.

Sin embargo, con una despedida agridulce, HBO daba por finalizada la serie que acumuló 43 nominaciones al Emmy: "Durante las últimas cuatro temporadas, Lisa y Jonathan han llevado a los espectadores a una odisea alucinante y han subido el listón a cada paso", empezaba el comunicado.

Maeve en 'Westworld' | HBO

Tras nombrar a todo el personal que ha hecho posible la serie y agradecer su esfuerzo, HBO concluía que había sido un viaje "emocionante". Sin embargo, no daba ningún detalle más acerca del motivo de la cancelación.

¿Las razones detrás de esta cancelación? Indudablemente, 'Westworld' no es una serie barata de producir y si el número de visualizaciones no es rentable, producir una nueva temporada no es rentable para la cadena que ya aglutina títulos como 'La Casa del Dragón', 'The White Lotus', 'The Boys' o 'Euphoria'.

...

Seguro que te interesa:

'The Peripheral', ciencia ficción al estilo 'Westworld' pero más disfrutona