'The Peripheral', ciencia ficción al estilo 'Westworld' pero más disfrutona

Una batalla naval ocupa los primeros segundos de 'The Peripheral', pero no es más que una atracción sobre un río a la que nadie apenas atiende. Es el año 2099 y asistimos a una críptica conversación entre dos personajes que no volverán a aparecer en el resto del episodio pero que, suponemos, su identidad es uno de los misterios a resolver. Tras esa secuencia teaser nos movemos hasta 2033, un futuro mucho más cercano al nuestro y en el que la tecnología ha avanzado lo suficiente para propiciar la premisa de ciencia ficción que desplegará la serie, pero no tanto como para que nos resulte marciano.

En esa realidad de 2033, el presente de la serie, es en la que vive Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una chica normal que junto a su hermano (Jack Reynor) debe hacerse cargo del cuidado de una madre dependiente y que pasan estrecheces económicas. Tienen una Roomba que vuela y ganan dinero con videojuegos, no como streamers sino como mercenarios, pero por lo demás su mundo es tan ordinario como el nuestro. Anodino, incluso. Hasta que reciben un cacharrito en fase beta que promete llevar la realidad al siguiente nivel. Y les van a pagar una pasta por probarlo, aunque ese fascinante mundo alternativo que ofrece también puede ser peligroso: es todo tan real que incluso se experimenta el dolor.

Chloë Grace Moretz y Jack Reynor en 'The Peripheral' | Amazon Prime Video

Jonathan Nolan y Lisa Joy, matrimonio y pareja creativa creadora de 'Westworld', se interesaron por la novela de ciencia ficción de William Gibson publicada en 2014 y, tras hacerse con los derechos, la pusieron en manos de Scott B. Smith (nominado al Oscar por el guion de 'Un plan sencillo') para adaptarla a televisión. Juntos han desarrollado un producto sólido, visualmente impecable y que parte de una premisa de lo más estimulante. Tanto que si sigue por el buen camino marcado en su estreno sin descarrilar, puede convertirse en una de las series más notables de Amazon Prime Video, con permiso de 'Los anillos de poder' (o por encima, tal vez).

La comparación con 'Westworld' es inevitable y, desde luego, esta serie interesará a los fans de la de HBO Max. Sin embargo, se trata de una ficción menos enrevesada, al menos por lo visto en sus dos primeros episodios, y más gozosa. Y es que su parte de videojuego, con una primera misión en un Londres futurista, aporta acción y diversión (piensen en ciencia ficción al estilo de 'Minority report', un punto de 'Matrix' y algo de Ray Bradbury) aunque sin, por supuesto, renunciar a las grandes preguntas y debates morales que supone una tecnología imaginaria que abre nuevos horizontes y escenarios. Que sea más ligera que 'Westworld' no es, ni mucho menos, algo negativo.

La diversión marca el visionado de 'The Peripheral', pero también el misterio que se nos plantea: ¿qué es exactamente este nuevo juego (aconsejo no ver el tráiler porque desvela demasiado) y qué implicaciones tendrá haberse metido ahí para Flynne y su hermano Burton? Pista: no es un simple juego. Lo interesante para el espectador será descubrir cómo de grande es el iceberg del que todavía estamos viendo apenas la punta. Y lo hacemos con la garantía del material de partida: años antes de publicar esta novela, Gibson era un autor más que respetado, considerado uno de los padres del cyberpunk gracias a títulos como 'Quemando cromo'.

Así, la serie de Amazon Prime Video se apoya en la construcción de un mundo sugestivo y conceptualmente consistente, aunque no excesivamente exigente. Uno en el que dan ganas de zambullirse, de investigar, de conocer, sin que se nos fría el cerebro por el camino. Y, también, nos dan ganas de acompañar a los personajes: a Flynne y Burton en el presente, pero también al avatar que ella usa en el juego y que tiene la apariencia de su hermano. Ambos tienen carisma de sobra para convertirse en nuestros nuevos héroes y que deseemos su victoria.