La historia de amor de Diego Cadavid y Laura Archbold fuera de 'Café con aroma de mujer'

William Levy y Laura Londoño son los grandes protagonistas de 'Café con aroma de mujer' pero, más allá de Gaviota y Sebastián, la telenovela cuenta con muchos otros papeles que son clave en su trama.

Algunos de los más importantes forman parte de la familia Vallejo donde destaca Iván, el primogénito, quien además es el gran villano de la ficción.

El encargado de dar vida a Iván es el actor Diego Cadavid quien lleva años triunfando como actor de telenovelas y películas pero, además, es fotógrafo y músico. Pero... ¿sabías que el actor sale con una de las actrices de 'Café con aroma de mujer'?

Y es que Diego Cadavid tiene una relación en la vida real con Laura Archbold, quien interpreta a su hermana en la ficción, Paula Vallejo.

Pero su romance no es algo que se haya fraguado en el set de 'Café con aroma de mujer' ya que llevan juntos muchos años, concretamente fue en el año 2015 cuando confirmaron que estaban juntos.

Diego Cadavid y Laura Archbold son todo amor en las redes sociales

Solo hay que echar un vistazo a sus redes sociales para darse cuenta de lo enamorados que están Diego Cadavid y Laura Archbold. Así son muchas las publicaciones que tienen juntos en Instagram donde se dedican mensajes tan bonitos como estos:

"Feliz vida negrita bella! Gracias por cada segundo de amor puro, por las conversaciones profundas y los abrazos eternos de los qué encalambran el brazo! Gracias por enseñarnos, a los que te amamos, a apreciar la vida de esa forma tan particular. Salud y vida para ti, amiga eterna de mi alma! Te amo con toda mi pez!", escribe Iván en una foto besándose.

Mientras que Laura dedica a Diego estas palabras en un post de vacaciones: "Mi Diego, mi amor, mi compañero de vida, risas, juegos y espectáculos. Me enseñaste que para acompañar no siempre es necesario hablar, que basta con estar, con abrazar. Y tus abrazos si que me reinician. Salud por las habladas pero sobre todo por los silencios cómodos. ¡Feliz cumpleaños mi amor!".

Diego Cadavid está separado de Carolina Guerra

Anteriormente Diego Cadavid mantuvo una relación de cuatro años con Carolina Guerra pero rompieron en el año 2013. Tras años sin saber el motivo de su ruptura fue ella quien aclaró que no habían terminado por ninguna infidelidad.

"No terminamos por una infidelidad. Fue una reunión de muchos factores. Siento que de todas maneras eso iba a pasar. Los dos no somos bobos y, al final, sí hubo una situación en que nos sentamos y hablamos, como una negociación", explicaba a la revista Vea.

"Él está feliz y yo también. No es posible dejar de querer a una persona a la que se amó tanto. Se acabó, porque se tenía que acabar. Son decisiones que se toman por amor propio", terminaba diciendo.

