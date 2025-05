La hermana de Zendaya en Euphoria, Storm Reid, confiesa el papel que quiere en su boda con Tom Holland

La esperada boda entre Zendaya y Tom Holland está siendo todo un misterio. Hace apenas unos días, su estilista Law Roach adelantó que el vestido de la actriz será espectacular, aunque nadie podrá verlo, ya que la ceremonia será completamente privada y sin fotos. De hecho, revelaba que los invitados serán personas muy cercanas a ambos actores y deberán respetar su privacidad.

Entre las estrellas que acudirán a la boda se encuentra Storm Reid, quien interpreta a la hermana menor de Zendaya en Euphoria. En una reciente entrevista con People, la joven actriz ha expresado su entusiasmo por el enlace y ha dejado claro cuál quiere que sea su papel durante la ceremonia.

Storm Reid y Zendaya en Euphoria | HBO

"No sé cuándo sucederá", comenta la joven. "Cuando suceda, me alegraré mucho por ella y estaré allí para apoyarla". Además añade: "Con suerte, me encantaría ser la niña de las flores o algo así".

En cuanto a la personalidad de Zendaya ahora que está a punto de darse el "sí, quiero", dice: "Es la persona más constante que conozco. Es Z, siempre será Z. Me alegro mucho por todas las cosas maravillosas que están sucediendo en su vida".

Zendaya y Tom se comprometieron a comienzos de este año, manteniendo los detalles en privado y con absoluta discreción. No fue hasta la Gala de los Globos de Oro 2025 cuando la actriz confirmó la noticia, luciendo un espectacular anillo de compromiso.

En cuanto a la posible fecha de la boda, todo indica que tendría lugar en algún momento de 2026. De hecho, el propio estilista de Zendaya ya adelantó que el gran día aún está lejos en el calendario.