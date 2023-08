Heather Morris recuerda a Naya Rivera con uno de sus momentos icónicos en un reencuentro de actores de 'Glee'

Han pasado tres años desde el fallecimiento de Naya Rivera, la admirada actriz de 'Glee'. El 9 de julio de 2020, Naya estaba pasando el día en el lago Piru en California con su hijo cuando de repente desapareció. Las autoridades se encontraron al pequeño en el bote y con un chaleco salvavidas asegurando que su madre le había intentado salvar de ahogarse. Tras cinco días de una intensiva operación de búsqueda, la actriz fue encontrada sin vida.

Rivera fue una de las actrices más queridas después de interpretar a Santana en 'Glee' desde 2009 hasta el final de la exitosa serie musical en 2015. En el primer aniversario de su muerte, gran parte del elenco de 'Glee', entre ellos Lea Michelle, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale, Matthew Morrinson, Chris Colfer o Amber Riley, se unieron para rendir homenaje a Rivera y dedicarle unas preciosas y emotivas palabras.

En esta ocasión, el reparto de la serie se ha vuelto a unir para acudir juntos a la huelga simultánea entre actores y guionistas en Hollywood donde han sostenido pancartas con imágenes y capturas de escenas de 'Glee'. Sin embargo, la pancarta de Heather Morris ha llamado la atención recordando a la fallecida Naya y haciéndola formar parte del encuentro entre los actores de la serie tres años después de su muerte.

En la pancarta de Morris se podía ver una captura de pantalla de una escena de 'Glee' del episodio 18 de la temporada 2 donde vemos al personaje de Naya citando una frase icónica: "The only straight I am is straight-up broke" (algo así como "Lo único que tengo de recta es lo directamente arruinada que estoy"), un juego de palabras en inglés entre straight/hetero y straight/recta.

Morris y Naya interpretaron a Brittany y Santana,dos buenas amigas que terminaron por compartir un precioso romance convirtiéndose así en una de las parejas LGTBI+ de la televisión más importantes y admiradas de aquellos años. Desde entonces, las actrices se volvieron inseparables y su amistad traspasó la pantalla.

Heather Morris y Naya Rivera en 'Glee' | Fox

Además, esta no es la primera vez que Heather recuerda y rinde homenaje a su amiga. Como puedes ver en el vídeo de arriba, la actriz recordó a Naya en un emotivo vídeo y, posteriormente, se realizó un tatuaje en su honor con las últimas palabras que pronunció la actriz públicamente antes de su fallecimiento.