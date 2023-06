Naya Rivera y Jenna Ushkowitz hicieron una intervención a este actor de 'Glee' para que dejara los esteroides

Aunque hace años que la emblemática serie de 'Glee' se despidió de la pequeña pantalla, la serie musical marcó a toda una generación y sigue siendo considerada un ejemplo de la representación LGTBI+.

El famoso grupo de alumnos que cantan en el grupo a capella del instituto William McKinley han seguido dando mucho que hablar y han estado envueltos en muchas polémicas que surgieron en torno al rodaje como las acusaciones a Lea Michele por parte de sus excompañeros de 'Glee' sobre su mal comportamiento en el set como podemos ver en el vídeo de arriba.

Los protagonistas de 'Glee' | Cordon Press

Los sucesos trágicos también han marcado la serie de FOX y es que ha tenido que lidiar con la muerte de Naya Rivera que apareció ahogada en el lago Piru (California), el suicidio de Mark Salling tras ser acusado de poseer pornografía infantil en su casa y la sobredosis de Cory Monteith.Todo estoha llevado a que se hable realmente de la maldición de 'Glee' en las redes sociales y que rodea a todos sus personajes.

Los actores Kevin McHale y Jenna Ushkowitz que interpretaban a Artie Abrams y a Tina Cohen-Chang han querido conmemorar sus años en el instituto de Ohio y en su podcast 'And That's What You REALLY Missed' han hecho un regalo a todos los nostálgicos fans de la serie recordando sus momentos favoritos y anécdotas inéditas con un montón de invitados entre los que se incluye el reparto y parte del equipo del show.

Jenna Ushkowitz y Kevin McHale de 'Glee' | Getty

Ahora McHale se ha sincerado en el último programa ha confesado alguno de los momentos no tan glamurosos que vivió durante la serie. El actor ha contado un momento en el que sus compañeras Jenna Ushkowitz y la fallecida Naya Rivera intervinieron cuando él estaba luchando contra una enfermedad durante una época de rodaje muy dura.

El actor contó que sus compañeras intervinieron al saber que le habían recetado prednisona, un esteroide, para ayudar a controlar los síntomas de su enfermedad y poder aguantar la gran carga que tenían durante la serie: "Acabábamos de empezar a rodar el episodio de la Super Bowl. Creo que estábamos rodando dos episodios al mismo tiempo y en medio de esto estábamos volando a Inglaterra". "Estaba enfermo como un perro tomando todo tipo de medicamentos, incluida la prednisona". aseguró.

"Me convirtió en un monstruo", confesó antes de señalar que sí que le "dio fuerza" para grabar el mashup de 'Thriller/Heads Will Roll' interpretado por los personajes de Artie, Finn, Rachel y Santana durante el episodio de la segunda temporada titulado 'The Sue Sylvester Shuffle'.

Naya Rivera, Amber Riley y Cory Monteith en 'Glee' | Fox

La estrella de 'Glee' aseguró que durante un vuelo a Inglaterra estaba cenando con su compañero Cory Monteith y las actrices Jenna Ushkowitz y Naya Rivera le cuestionaron sobre el uso que estaba haciendo de estos esteroides: "Todos estaban como, 'entonces ¿por qué estás tomando estos esteroides?' Yo les decía: 'Bueno porque estoy enfermo y se supone que debo tomarlos'", aseguró el actor. McHale contó que su compañera que le acompaña en el podcast le dijo: "Creo que deberías dejar de tomarlos".

Kevin McHale es Artie Abrams | Fox

El actor contó lo que le dijeron sus compañeros: "No estás durmiendo. Estás actuando como un loco. Tienes que dejar de tomarlas".

Sorprendido por la sinceridad que estaban teniendo sus compañeros decidió dejar de tomarlas inmediatamente: "Llevaba días sin dormir", admitió. "Me estaba volviendo loco".

Aunque Ushkowitz reconoció que la prescripción que le hicieron era "necesaria" el actor se alegraba de haber dejado de tomarlos: "Fue una lección difícil de aprender", aseguró sobre esta terrible experiencia.