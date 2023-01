El padre de Naya Rivera asegura que ella y Lea Michele "se odiaban" en 'Glee': "Siempre hubo pelea"

La sombra de 'Glee' es alargada y, tras las tragedias que han protagonizado varios de sus actores originales a lo largo de los años, se ha llegado a hablar de la "maldición de Glee".

Ahora un documental, 'The Price of Glee', está explorando todas esas polémicas y lo que ocurrió tras las cámaras durante los años de emisión de la serie de Ryan Murphy, aunque el proyecto ha recibido críticas de muchos de los actores implicados y el reparto no participa en el proyecto.

Quien sí ha hablado para el documental es George Rivera, padre de Naya Rivera que falleció en 2020 con 33 años en un accidente en un lago tras salvar a su hijo pequeño.

En los extractos del documental que han salido a la luz, George habla de la enemistad entre su hija Naya y la otra protagonista, Lea Michele, de la que se ha hablado mucho en los últimos años por el mal comportamiento que tuvo con sus compañeros y con secundarios en la serie.

"Siempre hubo pelea entre ellas. Siempre. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo vio", asegura Rivera.

"Se odiaban mutuamente pero, al mismo tiempo, respetaban el talento de la otra", añade. Sin embargo, Naya nunca llegó a reconocer con estas palabras su rumoreado 'feud', incluso en las memorias que publicó en 2016 'Sorry not Sorry'.

Lea Michele y Naya Rivera en 'Glee' | Fox

Naya sí comentaba que eran dos mujeres con "fuertes personalidades" y dejaba caer que a Lea no le gustaba "compartir el protagonismo", algo que fue ocurriendo cada vez más exponencialmente cuando Naya comenzó a brillar más en solitario y recibir más escenas musicales.

Actualmente Lea ha conseguido uno de sus sueños protagonizando el musical de 'Funny Girl', tampoco exento de polémica.

Pero respecto a sus compañeros restantes (pues además de Naya también fueron sonadas las muertes de su novio Cory Monteith y de Mark Salling) muchos han dejado claro que no tienen interés en ir a verla a Broadway o retomar su relación con ella.