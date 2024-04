Hannah Waddingham revela la enfermedad crónica que padece por esta escena en Juego de Tronos: "Diez horas torturada"

La serie de Juego de Tronos ha sido un auténtico éxito a nivel internacional. A pesar de haber finalizado, de alguna u otra manera continúa a la orden del día, sobre todo por sus precuelas La casa del dragón o El caballero de los Siete Reinos, que se estrenará a finales de 2025.

El reparto del proyecto es muy querido y en su gran mayoría sus carreras se han impulsado gracias a la serie. Este es el caso de Hannah Waddingham, que interpretó a la Septa Unella. Su personaje se encargó de hacer sufrir a Cersei Lannister (Lena Headey) sin límite, haciendo incluso que pasase por el paseo de la "vergüenza" en la quinta temporada. Pero Cersei logró su ansiada venganza, amordazándola e incluso ahogándola en vino.

Hannah Waddingham y Lena Headey en 'Juego de Tronos' | HBO

A raíz de esta escena tan angustiante, la actriz Hannah Waddingham ha confesado en The Late Show a Stephen Colbert que sufre "claustrofobia crónica".

"Juego de Tronos me dio algo que no esperaba y es claustrofobia crónica", ha contado al presentador.

"Fue horrible. Diez horas torturada... En realidad estoy atada a una mesa con todas esas correas de cuero. No podía levantar la cabeza porque pensé que era demasiado obvio que estaba suelta", ha explicado Waddingham haciendo referencia a la escena. Ha detallado también cómo su pelo acabó morado al final del día por el zumo de uva que utilizaron y ha dicho que perdió la voz de gritar.

"Tenía la marca de las correas por todas partes, como si me hubieran atacado. Uno de los otros chicos que había estado grabando me dijo: '¿Qué te ha pasado?' Y le conté todo y él dijo: 'Tienes suerte. He estado gateando con los codos durante cuadro días'. Y nos reímos de cómo éramos los dos en Juego de Tronos, y no importa lo que hagas. Solo quieres dar lo mejor".

Ella ya habló en 2021 en Collider Ladies Night sobre la escena: "Definitivamente, aparte del parto, fue el peor día de mi vida. Lena se sintió incómoda al echarme líquido en la cara durante tanto tiempo y yo estaba fuera de mí. Pero en esos momentos, dices: '¿Lo das todo y sigues?' O te acobardas y dices: 'Esto no es lo que he venido a hacer'".

También recordó haber hablado con el director del episodio Miguel Sapochnik. Al acabar de rodar él le dijo que si estaba bien porque la habían estado "ahogando" y ella contestó: "Sí, ¡no es necesario que me lo digas!".

La otra actriz implicada en la escena, Lena Headey, ha dicho ya en alguna ocasión que se "sintió fatal" rodando y viendo sufrir a su compañera. De hecho, Hannah ya había comentado la escena en público con su compañera: "Una cosa que he dicho muchas veces es que ambas estábamos incómodas. Pero como ocurre con todas estas cosas, sabes que en realidad no te van a matar, así que sigues adelante y lo haces".