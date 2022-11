Selena Gomez sigue enfrentándose a una ola de polémica a raíz del documental que ha estrenado, 'My Mind and Me', y su reportaje hablando de ello en Rolling Stone.

Aunque ha sido muy aplaudida por narrar sus problemas de salud mental en los últimos años y darle visibilidad, ha habido un foco que también ha recibido una lluvia de críticas.

Todo ha sido a raíz de una frase -en principio- inocente que pronuncia Selena en el reportaje: "Nunca encajé con un grupo guay de chicas celebrities. Mi única amiga en la industria en realidad es Taylor [Swift]".

Sus declaraciones se han hecho virales y más aún cuando Francia Raísa ha reaccionado en Instagram a la cita con un claro mensaje: "interesante".

Raísa es una actriz y amiga de Selena Gomez desde hace 15 años, tanto que en 2017 le donó un riñón para salvar a Selena cuando lo necesitaba por su enfermedad.

Las redes se han hecho eco de la polémica al vuelo, y TikTok se ha llenado de usuarios analizando la relación de ambas y si Gomez la ha dejado fuera de la narrativa a propósito, pues en su documental tampoco se habla nada sobre el trasplante ni sobre Francia.

En redes sociales también se dieron cuenta de que Francia había dejado de seguir a Selena tras su comentario.

Y ahora todos se han hecho eco de la llamativa reacción de Selena a la controversia, pues la joven ha respondido a uno de los TikToks que contaban todo con un ácido comentario: "Perdón por no mencionar a cada persona que conozco", replica.

Actualmente no se sabe cómo es la relación entre ambas, aunque los fans de Selena han apuntado que sí le ha agradecido en multitud de ocasiones públicas el gesto inigualable que tuvo con ella y le daba las gracias por salvar su vida.

Francia es ahora más conocida por ser una de las protagonistas de 'Cómo conocí a tu padre', el spin-off de la famosa serie que encabeza Hilary Duff.

