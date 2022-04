La foto de Sam Heughan besando a Priyanka Chopra que ha eliminado el actor de 'Outlander'

Sam Heughan está inmerso en actualmente en el rodaje de la temporada 7 de 'Outlander', además de estar emitiéndose la sexta entrega de la serie que protagoniza junto a Caitriona Balfe.

Pero, aunque 'Outlander' ocupa gran parte de su agenda laboral, Sam Heughan también está inmerso en otros proyectos. Así, próximamente lo veremos en la película 'It's All Coming Back to Me', anteriormente llamada 'Text for You'.

La película la protagoniza junto a Priyanka Chopra Jonas y Celine Dion. La cantante se interpreta a sí misma y el título definitivo de la película proviene de su conocido tema de mismo nombre que está dentro de su álbum de 1996, 'Falling Into You'.

Priyanka Chopra en la premiere de 'Matrix: Resurrections' | Getty

La película cuando como el personaje de Priyanka Chopra empieza a mandar mensaje al antigua número de teléfono de su prometido quien muere de forma trágica. Pero el número ha sido reasignado a otro hombre de la misma ciudad quien también está pasando por una situación complicada.

Así, ahora, Sam Hueghan ha publicado la primera foto de la película donde aparece besando a Priyanka Chopra. Aunque el post que ha subido a Instagram ha durado poco ya que lo ha borrado después, puedes verlo arriba en el vídeo.

En la publicación se podía leer: "'Todo está volviendo a mí'. Con la brillante @priyankachopra y, por supuesto, la música de @celinedion el 10 de febrero de 2023", anunciaba así la fecha de estreno justo antes de San Valentín.

No sabemos el motivo exacto de por qué ha decidido borrar el post pero más tarde ha compartido en Instagram Stories la noticia de 'Deadline' donde confirmaban la fecha de estreno.

Sam Heughan publica la fecha de estreno de su nueva película con Priyanka Chopra | Instagram Stories Sam Heughan

La película, escrita y dirigida por Jim Strouse, es una nueva versión de la película alemana de 2016 'SMS für Dich', basada en la novela de Sofie Cramer.

