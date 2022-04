'Outlander': Sam Heughan revela con esta foto que ha empezado el rodaje de la temporada 7

A principios de marzo se empezó a emitir la temporada 6 de 'Outlander', la entrega que más se ha hecho esperar desde que la ficción de Starz TV se estrenase en el año 2014.

Así, actualmente estamos viendo qué es lo que le depara a la familia Fraser en estas nuevas aventuras, aquí puedes ver el análisis del 6x05 donde analizamos cómo las cosas se les está complicando a Jamie y Claire.

Pero, en medio de la emisión de su sexta entrega, ahora se ha confirmado que al temporada 7 ya ha empezado su rodaje. Por lo que entendemos que el droughtlander en esta ocasión será mucho más corto.

Para confirmar esta gran noticia Sam Heughan ha publicado una foto en su cuenta de Instagram donde aparece él junto a Caitriona Balfe, Sophie Skelton y Richard Rankin caracterizados de sus personajes mientras posan muy felices y sonrientes ante la cámara: "Temporada?!!!!???? 7!!!!!!", escribe el escocés mientras vemos a Balfe hacer el número 7 con sus manos.

La cuenta oficial de la serie también ha publicado otra foto de los cuatro actores junto a este otro mensaje: "¡Mientras devoramos la temporada 6, ya están cocinando la temporada 7 de #Outlander!".

Al igual que Sophie Skelton, quien da vida a Brianna Fraser, quien ha sido mucho más extensa en su mensaje: "Estamos de vuelta, clan!!! ¡Esperamos que estés disfrutando de la temporada 6 y que ahora puedas estar tranquilo sabiendo que el S7 está lista, funcionando y en camino hacia ti! Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. Brindo por ti".

La temporada 7 de 'Outlander'

La séptima entrega de 'Outlander' está basado en el libro número 7 de la saga de Diana Gabaldón llamado 'Ecos del pasado' ('An Echo in the Bone').

Esta entrega tiene la característica de que será mucho más larga que las demás ya que la temporada 6 ha tenido que ser más corta de lo que se esperaba por el coronavirus. Así, la sexta temporada pasó de 12 a 8 capítulos y la 7 será de 16 episodios en lugar de 12.

