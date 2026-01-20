George R.R. Martin no ha tardado en compartir su opinión sobre los primeros minutos de El Caballero de los Siete Reinos, que se acaba de estrenar en HBO, con una escena que no ha pasado desapercibida entre los espectadores. El escritor ha reconocido que quedó "un poco sorprendido" por el tono gráfico del arranque de la serie.

Martin ha hablado del momento en una reciente entrevista concedida a The Hollywood Reporter, en la que se refiriere a la escena en la que Ser Duncan "Dunk" el Alto, interpretado por Peter Claffey, aparece agachado detrás de un árbol con una fuerte diarrea mientras suena de fondo el tema musical de Juego de Tronos.

"Sí, fue una pequeña sorpresa", admite el autor. "No quiero decir que mis personajes no se tiren pedos, pero normalmente no escribo mucho sobre ellos", ha añadido con ironía, antes de lanzar una frase que ha generado conversación entre los fans: "No sé si realmente necesitamos la mierda".

Desde el equipo creativo de la serie, el showrunner Ira Parker ha defendido el sentido narrativo de la escena, también en declaraciones a The Hollywood Reporter. Según explica, el guion indicaba que Duncan "escucha el tema del héroe en su cabeza", una llamada simbólica a la grandeza justo antes de emprender un camino que todavía le queda grande.

Peter Claffey en El caballero de los siete reinos | HBO

"Iba a escuchar esa llamada a la grandeza que todos sentimos cuando decidimos hacer algo realmente difícil", explica Parker. "Pero la realidad de hacerlo, lo aterrador que es, eso le revuelve las entrañas", ha añadido, justificando el contraste entre la épica musical y la vulnerabilidad física del personaje.

El showrunner subraya que Dunk aún no es un héroe al comienzo de la historia, sino "un niño nervioso con el estómago revuelto", una idea que la primera temporada desarrollará con mayor profundidad. "Por mucho que quieras hacer algo grande, en cuanto tienes que hacerlo, se complica", ha concluido.

La escena, tan inesperada como comentada, ha abierto el debate entre los fans sobre el tono de El Caballero de los Siete Reinos, una serie que parece dispuesta a mezclar épica, humanidad y humor incómodo desde su primer minuto.