Fernando Guillén Cuervo revela el motivo de la muerte de su madre, Gemma Cuervo: "Ha sido muy repentino"

El Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, es el escenario del último adiós a Gemma Cuervo, fallecida a los 91 años este sábado 14 de marzo.

Allí han acudido multitud de compañeros de profesión y seres queridos para despedirse de la querida actriz. Entre ellos, sus tres hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, que se han mostrado muy unidos en estos momentos.

Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo se despiden de su madre | Gtres

A las puertas del tanatorio, el primero en llegar y hablar con la prensa ha sido Fernando, que ha tomado la palabra y ha ejercido de portavoz de la familia.

El actor ha definido a su madre como "una figura muy importante para todos nosotros, principalmente para la familia, para sus hijos, nietos, bisnietos y para toda la gente", y ha subrayado que es "una persona queridísima".

También ha señalado que para ellos "es una maravilla ver todas las muestras de afecto que hay en todas partes, en informativos, en redes", y ha agradecido expresamente la presencia de los medios.

También ha detallado que el fallecimiento de Gemma "ha sido muy repentino" y que, aunque han disfrutado de su madre "muchísimo tiempo, con muy buena salud", una "agudización de un EPOC así de golpe" se la ha llevado.

Junto a ello, ha puesto en valor que son "casi 92 años de una vida muy prolífica y maravillosa, tanto a nivel familiar como profesional, como vital".

Fernando Guillén Cuervo llegando al velatorio de su madre, Gemma Cuervo | Gtres

Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de su madre, subrayando el "legado de amor infinito" que deja en su familia y en todas las personas que la rodearon. Ha explicado que, en momentos de dolor, lo que realmente reconforta es el amor y la unidad familiar, y ha recordado cómo Gemma siempre estaba dispuesta a recibir visitas con alegría.