Muere Gemma Cuervo, la inolvidable Vicenta en Aquí no hay quien viva, a los 91 años

La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años, dejando atrás una trayectoria que la convirtió en una de las intérpretes más queridas y reconocidas de la escena española.

La artista, nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión, y muchos espectadores y nuevas generaciones la recordarán de series como Aquí no hay quien viva, donde se convirtió en un icono generacional en su papel de Vicenta, haciendo uno de los tríos más descarados de la televisión junto a Marisa y Concha, encarnadas por las ya también fallecidas Mariví Bilbao y Enmma Penella.

Emma Penella, Mariví Bilbao y Gemma Cuervo en Aquí no hay quien viva | Antena 3

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, la intérprete participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional.

En la década de los 60 comenzó a hacerse un nombre conocido en espacios dramáticos de la televisión pública junto a actrices de la talla de Concha Velasco, Lola Herrera o Rosa María Sarda.

En esa época brilló por sus papeles en obras como Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, El castillo, de Kafka, o La vida en un hilo, de Edgard Neville, que interpretaría junto a su marido Fernando Guillén, con quien fundó su propia compañía de teatro en 1969.

Recientemente, Gemma participó en películas como La reina de España o Del Revés 2, siendo la voz de doblaje de Nostalgia.

La actriz Gemma Cuervo | Europa Press

Entre los numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera destacan el Premio Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965), la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Arte en 2024.

En los últimos años, Gemma había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, aunque había vuelto a conectar con las nuevas generaciones a través de las redes sociales con publicaciones que alcanzaban los millones de visualizaciones.

De hecho, apenas unos días antes de su fallecimiento, la actriz subió a Instagram un mensaje a los jóvenes.

Fuentes consultadas por EFE han informado de que la capilla ardiente se abrirá este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10 de la mañana.