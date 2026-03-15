Cayetana Guillén Cuervo, desolada tras la muerte Gemma Cuervo, se despide de su madre: "Ya no tienes dónde volver"

La capilla ardiente de Gemma Cuervo se ha celebrado este domingo en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, donde han acudido familiares y amigos para darle el último adiós a la icónica actriz.

Sus tres hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, se han mostrado muy unidos en estos momentos y han agradecido a los medios las abrumadoras muestras de cariño que han recibido.

Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo se despiden de su madre | Gtres

Especialmente dolorosas han sido las palabras de Cayetana, que ha querido subrayar el "legado de amor infinito" que deja la actriz en su familia y en todas las personas que la rodearon.

La intérprete ha explicado que, en momentos de dolor, lo que realmente reconforta es el amor y la unidad familiar, y ha recordado cómo Gemma siempre estaba dispuesta a recibir visitas con alegría: "Siempre estaba perfecta para recibirnos con los labios pintados, con su moñito hecho. Últimamente le gustaba mucho bailar y cantar".

La actriz Gemma Cuervo | Europa Press

"Mi madre lo que ha dejado es un amor infinito, transversal, que llega a los corazones de todas las generaciones y mejor no se puede haber hecho", ha comentado. "El amor reconforta muchísimo. Es lo único que reconforta realmente. Yo creo que cualquier confrontación no llega a ningún lado y el amor siempre llega a todos", ha explicado una emocionadísima Cayetana.

"La verdad es que deja una ausencia un poco imposible, porque además es como que no tienes ya dónde volver. Pero no sé, son personas que aportan tanto, que todos estos días hemos estado la familia tan unida que yo creo que eso es el mayor legado que dejó mi madre: el amor que todos los de su alrededor llevamos hacia los demás y el propósito de dar nuestra mejor versión desde que salimos de casa hasta que volvemos y la voluntad de aportar a la vida de los demás", ha dicho entre lágrimas.

Cayetana Guillén Cuervo en el velatorio de Gemma Cuervo | Gtres

Antes que ella, su hermano Fernando ha definido a su madre como "una figura muy importante para todos nosotros, principalmente para la familia, para sus hijos, nietos, bisnietos y para toda la gente", dejando claro que su madre era "una persona queridísima".

También ha explicado que el fallecimiento de Gemma "ha sido muy repentino" y que, aunque han disfrutado de su madre "muchísimo tiempo, con muy buena salud", una "agudización de un EPOC así de golpe" se la ha llevado.