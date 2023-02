La excelente serie infravalorada que reúne a las tres estrellas más populares del momento: "Una auténtica obra maestra"

El mundo entero conoce 'The Office', la serie de Steve Carell que cambió la comedia en la televisión americana y comenzó su propio género: las 'Workplace Comedies' (comedias en el espacio de trabajo).

Algunas seguro que te suenan, como 'Brooklyn Nine-Nine', '30 Rock' o 'Superstore', pero hay una que ha pasado más desapercibida, sobre todo en nuestro país, y que curiosamente cuenta con uno de los guionistas de 'The Office': Hablamos de 'Parks and Recreation'.

Mike Schur dejó 'The Office' en lo más alto de su emisión, allá por la temporada 5, para crear 'Parks and Recreation' con amigos y algunas estrellas de Saturday Night Live, como su protagonista Amy Poehler. Eso sí, siguió ayudando y apareciendo en cameos como el primo de Dwight, Mose.

A 'Parks', sobre el departamento de parques y ocio del gobierno local de un pueblo perdido de Indiana, como es habitual en las comedias, le costó un poco encontrar su ritmo y arrancar, algo que el consenso dice que ocurrió en su segunda temporada (la primera solo consta de 6 episodios). Pero acabó convirtiéndose en una de las mejores comedias que nos ha dado la televisión estadounidense, tanto por su amor absurdo como por sus brillantes secundarios.

Algunos de ellos son, curiosamente, Aubrey Plaza, que interpretó a April Ludgate, Nick Offerman como el mítico Ron Swanson y Adam Scott como el nerd Ben Wyatt.

Nick Offerman, de 'Parks' a Bill en 'The Last of Us'

No hay un nombre de la industria que se haya mencionado más que Nick Offerman esta semana. El veterano actor ha hecho su debut con el episodio más emotivo de 'The Last of Us', el 1x03, con la historia de amor de Bill y Frank, causando un auténtico revuelo.

Aubrey Plaza, de 'Parks' a brillar en 'The White Lotus'

Theo James y Aubrey Plaza en 'The White Lotus' | HBO

Si 'The White Lotus' ha sido una de las series del año, Aubrey Plaza sin duda ha sido EL personaje con su papel de Harper, la mujer de Ethan en el "idílico" resort. Su interpretación, con "brutal honestidad", gestos sutiles y expresiones que decían todo sin pronunciar palabra, ha quedado en la mente de los televidentes y es parte de lo que ha convertido en un fenómeno a esta temporada 2 de la antología.

Adam Scott, de 'Parks' a protagonizar la inquietante 'Severance'

La serie que más ha conquistado tanto a crítica como público en los últimos tiempos ha sido 'Severance' ('Separación'), donde Adam Scott da vida al protagonista Mark S. mostrando un registro completamente distinto. Una ficción inquietante pero fascinante que está dirigida por Ben Stiller y que ha conseguido subir a lo más alto del prestigio de la TV de este año. Ya esperamos ansiosos su temporada 2.