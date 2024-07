Ewan Mitchell se inspiró en este aterrador personaje del cine de terror para crear a Aemond Targaryen en La Casa del Dragón

La Casa del Dragón se encuentra actualmente en su apogeo, con la segunda temporada en emisión y los fans ansiosos por ver qué depara el futuro para sus personajes favoritos. La serie, una precuela de la exitosa Juego de Tronos, ha capturado la atención del público con sus intensas tramas políticas y dramáticas batallas.

En el universo de La Casa del Dragón, Aemond Targaryen destaca como uno de los personajes más intrigantes y complejos de la serie. Interpretado por el talentoso actor Ewan Mitchell, Aemond es un miembro de la familia Targaryen, conocida por sus dragones y su lucha por el Trono de Hierro.

Aemond en 'La Casa del Dragón' | HBO

Mitchell, quien ha sido ampliamente aclamado por su interpretación del joven Targaryen, ha causado muchas impresiones debido a su interpretación única. En una reciente entrevista con ComicBook.com, el actor ha revelado una curiosa fuente de inspiración para su papel dentro del cine de terror para crear a Aemond. Se trata de Michael Myers, el infame asesino enmascarado de la serie de películas de Halloween.

"Me inspiré mucho en Michael Myers de Halloween. Aemond se inspiró en él... Solo por su físico, ya sabes, no importa lo lento que camine, siempre alcanza a Jamie Lee Curtis. Ya sabes, no tiene que decir mucho. Es simplemente muy aterrador. La forma en que habita el espacio fue algo que utilicé con Aemond, sin duda".

Mike Myers en 'La noche de Halloween' | seestrena.com

La primera película de Halloween, dirigida por John Carpenter en 1978, introdujo a Myers como un maníaco homicida que escapa de la custodia y desata una ola de asesinatos en la noche de Halloween. Mitchell hace un guiño al cine clásico de terror influenciando su encarnación de Aemond con Myers, un personaje mudo cuya "corporalidad" lo convierte en una figura aterradora.