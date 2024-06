Así quedó La Casa del Dragón antes de la T2 para que no te pierdas: los bandos, los hijos y cuántos dragones hay

El estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón está a la vuelta de la esquina y con él vuelven los Targaryen. Una dinastía que si por algo se caracteriza, además de por su melena rubia casi albina, es por tener todos nombres parecidísimos entre ellos, si no repetidos. Por eso, y porque ha pasado bastante tiempo desde la temporada anterior, recopilamos hoy toda la información que debes saber antes de enfrentarte al nuevo episodio: quién era quién, cuál era el lío por la herencia del Trono de Hierro, qué trágico suceso empañó el cierre de temporada y cuáles son los bandos que ahora van a enfrentarse.

El problema de la sucesión

Empecemos por el enorme enredo que hay montado en cuanto a quién debe considerarse el rey legítimo. Como recordaremos, el rey Viserys estuvo inicialmente casado con Aemma, quien a pesar de varios partos (de hecho, murió en el último) no le dio ningún hijo varón, pero sí una niña, Rhaenyra. A pesar de que en los Siete Reinos siempre hereda el varón, Viserys decidió que ya basta con eso y anunció a su hija como heredera. El problema llegó cuando el rey volvió a casarse, con Alicent Hightower (hija de la Mano del Rey, Otto, y amiguísima de Rhaenyra) y esta sí le dio un varón, Aegon. A este se sumaría, además, otros dos: Helaena y Aemond.

Aunque oficialmente nunca se cambió la voluntad de que Rhaenyra fuese la heredera, y así lo quería Viserys, mucha gente dio por hecho que si había un hijo hombre, el Trono de Hierro sería para él. Entre ellos, Otto Hightower, abuelo de la criatura y un señor siempre dispuesto a conspirar. Entretanto, Rhaenyra es casada con Laenor Velaryon, con el que se lleva muy bien como amiga pero con quien no tiene intimidad sexual: él tiene sus novietes y ella también, enrollándose primero con Criston Cole (que luego saltaría al bando de Alicent) y después con Harwin Strong, verdadero padre de sus hijos.

El bando negro de Rhaenyra en 'La Casa del Dragón' | HBO

Así, Rhaenyra tiene tres hijos como descendencia fruto de su matrimonio con Laenor (lo cual la une a dos personajes importantes, Corlys y Rhaenys Velaryon), aunque no tengan la sangre de este, que son Jacaerys, Lucerys y Joffrey. Por su parte, Daemon Targaryen (hermano de Viserys y tío de Rhaenyra) tiene dos hijas con Laena Velaryon (hermana de Laenor), llamadas Baela y Rhaena. Pero aquí hay más lío: fingen la muerte de Laenor, que se escapa con uno de sus amantes, y Rhaenyra se casa con Daemon (posteriormente tendrán dos hijos más juntos, Aegon y Viserys).

La tensión entre unos personajes y otros es palpable durante largo tiempo, pero la figura de Viserys, aunque no sea un rey de mano dura, mantiene la paz. Incluso en una reunión familiar aciaga que termina en sangre, llanos y amenazas: Aemond llama bastardos a los hijos de Rhaenyra y uno de ellos, Lucerys, le saca un ojo. Algo que, claro, no llevará muy bien el muchacho ni tampoco su madre, Alicent.

'La casa del Dragón: Olivia Cooke (Alicent Hightower), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Phia Saban (Helaena Targaryen) y Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) | HBO Max

Y así, más o menos, llegamos a la recta final de la temporada 1 de La casa del dragón. El rey Viserys muere al final del octavo capítulo y en el siguiente el bando de los verdes, el de los Hightower, usurpa el Trono. ¿Por qué? Pues además de por la ambición desmedida de Otto, por una confusión. En su lecho de muerte, Viserys está hablando sobre Aegon el Conquistador y su sueño, pero Alicent entiende que quiere que su hijo Aegon sea rey. Y se arma la marimorena.

Aegon es coronado en Desembarco del Rey por los verdes y ofrece a la familia de Rhaenyra la posibilidad de hincar la rodilla y prometer lealtad al nuevo monarca. Obviamente, no aceptan. El bando de los negros corona a Rhaenyra como su reina en Rocadragón y se intuye que ambos grupos van a enredarse en una guerra con dragones como armas de destrucción masiva. Sin embargo, Rhaenyra le dice a Corlys que no va a empezar la guerra hasta asegurarse los apoyos de Invernalia, Valle de Arryn y Bastión de Tormentas y manda a Jacaerys y Lucerys como mensajeros.

Y es entonces cuando se lía parda del todo. Aemond se encuentra a Lucerys en Bastión de Tormentas y le acosa para intentar quitarle el ojo que le debe. Este huye en su dragón, el pequeño Arrax, pero Aemond le persigue con el suyo, el enorme Vhagar. En mitad de la noche, Vhagar termina por hincarle el diente a Lucerys y Arrax, acabando con la vida del hijo de Rhaenyra y haciendo que la paz entre ambos se convierta en un imposible.

Aemond y Aegon Targaryen | HBO Max

Los bandos

Repasada ya la historia, recordemos pues quién queda en cada lado del tablero de Poniente. Rhaenyra es la líder de los negros y cuenta con el apoyo de su tío y esposo Daemon y de sus exsuegros Corlys y Rhaenys Velaryon, además de tener a su hijo Jacaerys ya grande, más uno pequeño, Joffrey, y dos que apenas son bebés, Aegon y Viserys. También cuenta con las dos hijas de Daemon, Baela y Rhaena. Los negros están recluidos en Rocadragón y, a priori, parecen tener menos apoyos entre los caballeros de Poniente, pero, en cambio, tienen más dragones: Syrax (el que corresponde a Rhaenyra), Caraxes (Daemon), Meleys (Rhaenys) y Vermax (Jacaerys), a los cuales ya hemos visto, más otros dos que veremos esta temporada: Tyraxes (Joffrey) y Bailarina Lunar (Baela).

Imagen del bando Rhaenyra en La casa del dragón 2 | HBO Max

El bando de los verdes está encabezado por el rey Aegon, aunque no está tan claro que él sea el cerebro pensante de la operación. Por encima tiene a su abuelo Otto y a su madre Alicent Hightower, y luego están sus hermanos Aemond y Helaena, que además es su esposa. Aegon y Helaena tienen tres hijos de corta edad: los gemelos Jaehaerys y Jaehaera (niño y niña respectivamente, siendo el primero el supuesto heredero) y Maelor. Los verdes tienen tres dragones, aunque por ahora solo hemos visto a Vhagar, asociado a Aemond. De los otros se ha mencionado que Aegon y Helaena tienen también, pero no los hemos conocido aún: se llaman Fuegosol y Sueñafuego, aunque este último no es apto para la batalla.