Ethan Hawke revela su conexión con 'Stranger Things' y cómo marcó el destino de su hija Maya en la serie

Todo queda en familia. Desde la tercera temporada de 'Stranger Things', el personaje de Robin Buckley esta ligado con la serie. Interpretado por Maya Hawke, hija de los actores Ethan Hawke y Uma Thurman.

En una entrevista para el medio ET, el actor estadounidense confesaba su entusiasmo ante los primeros pasos profesionales de su benjamina, en un papel que cree que estaba destinado para ella.

"Esta es la sorpresa más grande que me ha pasado en mi vida", dijo Hawke. "Lo que es tener un hijo adulto y verlo convertirse en un ser humano al que realmente admiro: es extremadamente divertido estar cerca de Maya, apasionada, seria, divertida y juguetona, me siento conectado con 'Stranger Things'.

Curiosamente el actor ha dado a conocer un paralelismo que une el universo de la serie, con un evento que marcó su vida.

"Mucha gente no sabe esto, pero cuando tuvo lugar el primer mundo al revés (Outside Down), realmente tuvo lugar el 6 de noviembre de 1983 en Hawkins, en mi cumpleaños número 13, que fue el año en que hice 'Exploradores' y comencé a actuar. Así que siento que de alguna manera esto estaba destinado a ser para Maya, como si estuviera alineado en las estrellas".

Natalia Dyer, Joe Keery, Gaten Matarazzo, Maya Hawke, Sink y Caleb McLaughlin en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Ethan Hawke ha confesado ser un fan incondicional de la serie, ante todo piensa que lo mejor de esta experiencia de su hija es estar rodeada de un gran elenco. "Me encantó la serie. Estoy muy orgulloso de ella, porque creo que hace un gran trabajo, pero estoy más feliz por ella porque está rodeada de otros jóvenes increíbles y talentosos. Esa fue mi experiencia en 'El Club de los poetas muertos', llegar a estar rodeado de otros jóvenes que estaban enamorados de lo mismo que yo estaba enamorado, llegando a contar una historia que afecta a tu generación".

El actor no se toma un respiro en su carrera profesional, pero a su vez coge fuerzas viendo crecer a Maya, convirtiéndose en su mayor fan: "'Stranger Things' es una fuerza creativa definitoria para esta generación, así que estoy muy orgulloso de Maya y estoy muy feliz por ella, y sé que es solo el comienzo".

