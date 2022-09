La épica muerte de 'La Casa del Dragón' 1x06 fue mucho peor en los libros

Las muertes inesperadas son un clásico de la franquicia de 'Juego de Tronos' y su spin-off no podía ser menos. El capítulo 6 de 'La Casa del Dragón' nos dejó una impactante escena y tenemos que hablar de ello.

Si aún no has visto el capítulo es tu última oportunidad para huir de aquí si no quieres encontrarte todos los SPOILERS .

En el último capítulo Laena Velaryon decide sacrificarse al no poder dar a luz al hijo que esperaba junto a Daemon Targaryen. De esta forma decide morir abrasada a través de las llamas de su dragona Vhagar en lugar de morir desangrada y lentamente. Sin embargo, esta muerte fue diferente en la novela original.

En una entrevista para el medio Variety Ryan Condal, co-showrunner de 'La Casa del Dragón', explicó por qué decidieron cambiar esta muerte en la ficción.

"Desafortunadamente, debido a la naturaleza de la temporada y la narración, no pudimos pasar tanto tiempo como hubiéramos querido con Laena. Teníamos que mantener la historia en movimiento. Así que queríamos darle un cierre memorable que diera acción a su personaje".

"Laena es una valquiria. Es una jinete de dragón. Conocimos a esa niña en el episodio 2; esa niña pasó un par de años más tarde para reclamar el dragón más grande del mundo", dijo el co-showrunner. "Aunque solo estamos con la interpretación de Nanna Blondell por un tiempo limitado, ese momento concreto, te dice mucho sobre quién era Laena". Cabe destacar que el desenlace de Laena en la novela de George R.R. Martin hacía que muriera en el parto desangrada tras dar a luz, y morir su hijo poco después, sin tener ese memorable final.

Laena Velaryon en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

El último capítulo de 'La Casa del Dragón' dio pie al esperado salto temporal que se venía vaticinando durante las últimas semanas. Diez años en el tiempo, donde precisamente vemos al personaje de Laena pasar por tres actrices diferentes en el transcurso de la primera temporada. Siendo Bondell la última en recoger el testigo y pasando previamente por Nova Foueillis-Mose y Savannah Steyn en su juventud.

¿Por qué Laena Velaryon toma esa radical decisión?

Las tornas han cambiado con esta nueva escena de parto, poniendo al personaje de Daemon Targaryen en una posición similar a la de su hermano Viserys al inicio de la temporada. Teniendo que decidir si prefiere elegir entre la supervivencia del hijo no nato u de la madre que está llevando a cabo el nacimiento. A diferencia del monarca, Daemon no parece poder tomar una decisión tan rápida al sentir un lazo muy especial hacía su esposa.

Vhagar el dragón de Laena Velaryon en 'La Casa del Dragón' | HBO MAX

Finalmente Laena Velaryon, al escuchar el panorama, decide arrastrarse hasta su dragona para pedirle que la mate con su fuego. ¿Cuál es la razón de esta decisión? En la serie el personaje ya había dejado entrever el honor de un jinete de dragón, por ese motivo prefiere morir calcinada por las llamas en lugar de trágicamente desangrada. Además, de esta forma evita que Daemon tenga que pasar por el proceso de tomar esa difícil decisión.

Sin duda, las muertes de este último capítulo traerán muchas consecuencias. Por un lado, propiciará el reencuentro de Daemon y Rhaenyra, quién se hará cargo del dragón de Laena. Por otra parte veremos las implicaciones que tendrá sobre el reino la muerte del hermano y padre de Lord Larys, quién tomó esta decisión para sacar un beneficio propio pero escudándose en que fue un movimiento realizado para ayudar a la reina Alicent con su complejos problemas de palacio.

