La advertencia de Emilia Clarke a Matt Smith tras ser elegido para ser Daemon en 'La Casa del Dragón'

Matt Smith interpreta al odiado Daemon en 'La Casa del Dragón', hermano del rey Viserys Targaryen, quien ve peligrar su legado al quedarse sin descendiente varón. Es por ello que decide romper con la tradición y nombrar sucesora a su hija Rhaenyra, algo que desata la ira de Daemon, quien se convierte en un incordio para la Casa Targaryen, como puedes ver en lo que va de temporada, y cada lunes, con un nuevo episodio en HBO Max.

Un personaje, el de Daemon, complicado para su intérprete, Matt Smith, ya que se convierte en el principal antagonista desde el minuto 1. Por suerte para él, ha podido contar con el importante consejo de Emilia Clarke, la mismísima Daenerys en 'Juego de Tronos', y que es pariente de Daemon, ya que 'La Casa del Dragón tiene lugar casi 200 años antes que su predecesora.

Matt Smith ha contado al reportero y actor Jake Hamilton en su canal de YouTube el principal consejo que le dio Clarke para convertirse en un Targaryen: "Fue muy generosa desde mi prueba en pantalla, y estuvo muy pendiente del proceso. Me dijo que me acostumbrara a la peluca. Que es un proceso largo y enrevesado. Y tanto que lo es, me lleva media hora ponérmela".

Emilia Clarke y Matt Smith | Getty

En la entrevista, donde también comenta su participación en 'Morbius' con Jared Leto, ha explicado su proceso de construcción de Daemon, al que ha tenido que convertir en un personaje malvado: "Intento subvertirlo un poco, hacerlo un poco distinto. Creo que hay una especia de naturaleza extraña y sensible en Daemon, y una especie de lealtad hacia él".

"He creado una gran conexión con Daemon, y también con los otros actores. Creo que tenemos un elenco maravilloso", cuenta sobre su nueva serie, donde comparte elenco con su hermano en la ficción Paddy Considine (Viserys) o Milly Alcock y Emma D'Arcy en las dos versiones de su sobrina Rhaenyra, con la que ya está enfrentado Daemon por la sucesión en el trono.

