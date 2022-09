La escena más morbosa de 'La Casa del Dragón' es el escenario de una horrible muerte de 'Juego de Tronos'

¡Cuidado hay SPOILERS!

'La Casa del Dragón' nunca nos deja indiferentes. Cada semana hay un nuevo detalle que acaba por dejarnos completamente boquiabiertos, el último suceso que ha llamado la atención de los fans ha tenido lugar durante el episodio 1x06 de la serie. Un capítulo donde el personaje de Aegon Targaryen (Ty Tennant) ha ganado una gran presencia, presentado como un joven un tanto déspota capaz de masturbarse con total tranquilidad frente a su balcón.

Aegon Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Aunque esta escena ya fue sorprendente de por sí, consigue ser más rocambolesca si tenemos en cuenta que esta habitación de Desembarco del rey es exactamente la misma que poseía el rey Tommen Baratheon en 'Juego de Tronos'. De hecho, ese balcón desde el que se lanzó el monarca para poner fin a su vida. El hijo de Cersei decidió acabar sus días de reinado después de verse sobrepasado, tras el estallido del Septo de Baelor por los aires, con su propia mujer (Margary Tyrell) dentro del edificio.

Tommen Baratheon en 'Juego de Tronos' | HBO Max

Aunque ambas escenas han sido rodadas casi con la misma exactitud, cambian radicalmente su sentido, pero no han podido evitar ser una coincidencia algo más que llamativa para los espectadores que han comentado este acontecimiento en redes sociales. La acción de Aegon proviene de su característico aire de desdén como persona de la realeza despreocupada, sin embargo acaba siendo pillado de imprevisto por la reina Alicent, su madre.

Tommen Baratheon en uno de los capítulos de Juego de Tronos | Agencias

Aegon se convertirá en el principal enemigo a batir de Rhaenyra por la sucesión al Trono de Hierro, en la esperada batalla entre ambos hermanos denominada como la 'Danza de dragones'. Por lo poco que hemos visto en la serie, el personaje no está tan interesado en poseer el poder del reino, pero su madre no dudará en instruir a su hijo como el verdadero sucesor que necesitan. No obstante, veremos cómo se desenvuelve el personaje porque como ha demostrado en este episodio, es bastante imprevisible.

Aegon Targaryen (Ty Tennat) es hijo de un famoso actor

Aunque su aparición en 'La Casa del Dragón' será breve, puesto que ya está previsto que un tercer actor interprete a Aegon en la serie (Tom Glynn-Carney), esta incursión supone una gran oportunidad para la carrera profesional del actor Ty Tennat. Quién curiosamente proviene de una familia de artistas en la que destaca el conocido actor David Tennat, recordado por su trabajo en la serie de 'Doctor Who'.

Ty y David Tennant | gtres

David se casó con Georgia Moffett después de conocerse tras el rodaje de 'Doctor Who', en la que Georgia interpretaba a la hija modificada genéticamente del Doctor David. Ty es el hijo de Georgia de un matrimonio anterior y David lo adoptó más tarde. Curiosamente su abuelo también participó en la mítica serie británica, Peter Davison, fue quinto Doctor de la serie de ciencia ficción más larga de la historia.

Antes de su paso por la serie de HBO, Ty Tennat ha realizado pequeños papeles para series como 'Doom Patrol', 'La guerra de los mundos' o la película 'Tolkien'. Además, sigue una incipiente carrera como modelo de la que ha hecho muestra en sus redes sociales.

