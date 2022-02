'La edad de la ira', un thriller que invita a la reflexión sobre la adolescencia

Ya se puede ver en ATRESplayer PREMIUM el primer capítulo de 'La edad de la ira', miniserie de cuatro episodios que adapta la popular novela de Nando López, finalista del premio Nadal 2010. Protagonizada en su mayoría por chavales (Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez y Carlos Alcaide), y con Eloy Azorín como el profesor abiertamente gay que estará a su lado. Dirige Jesús Rodrigo ('El internado: Las Cumbres'), con guion de Juanma Ruiz de Córdoba ('Vis a vis', 'Águila roja') y Lucia Carballal ('Vis a vis').

Al igual que ocurre en la novela, la miniserie muestra a una generación activa, comprometida con unos ideales, con ganas de hacer cosas y especialmente adicta a las redes sociales. Ahora Instagram y los audios de WhatsApp sustituyen al Tuenti y a las llamadas, pero para el caso es lo mismo. Los chavales que están en esa edad de la ira quieren cambiar pero se deberán enfrentar a ciertos valores obsoletos, tanto en el entorno familiar como en la escuela. ‘La edad de la ira’ es un retrato social, como han dibujado otras ficciones como 'Skam', pero se le añade el toque thriller con un asesinato.

Si ya de por sí asistimos a la complejidad de ser adolescente –el descubrimiento de uno mismo pasa muchas veces por actitudes hipócritas y contradictorias–, la brutal muerte del padre del protagonista sirve para acentuar aún más los conflictos de una generación. La serie no arranca aquí, con el supuesto parricidio, sino con una secuencia simbólica en la que dos chicos y una chica bailan sin preocupaciones. No sabemos quiénes son, pero se les ve felices. Cualquier espectador sabe que algo les a pasar, pero lo que sucede después va mucho más allá de las expectativas iniciales.

Uno de los chicos, Marcos (Manu Ríos), es el acusado. Se ha enfrentado a su padre que no le comprende, pero nadie diría que el chico, que huye de conflictos y va a lo suyo, sería capaz de hacer algo así. Si ‘Defending Jacob’ abarca toda una serie para dejarte en la duda de si el chaval ha matado o no a un compañero de clase, en 'La edad de la ira' queda claro más pronto que tarde el trasunto de la historia. El crimen pone patas arriba la normalidad del instituto. Como en cualquier ficción con asesinato de un chaval de por medio todos se preguntan en qué ha fallado el sistema para que haya podido ocurrir algo así. Álvaro (Eloy Azorín) es el nexo de unión en clase de los tres amigos, el profesor abiertamente gay que no se corta si tiene que señalar con el dedo cualquier actitud homófoba en el aula. Marcos encontrará en él un apoyo emocional a su incomprendida homosexualidad.

En esta peripecia existencial, Marcos no está solo. Su hermano mayor Ignacio (Carlos Alcaide) ha seguido a pies juntillas los consejos de su padre. No se ha rebelado y en cierta manera siente cierta envidia de Marcos, que ha ido más a lo suyo. Los dos chicos han sufrido de puertas para adentro la violencia de un padre déspota. Pero si hay un personaje que intenta explicar si Marcos sería capaz o no de matar (con esa ira acumulada que mantiene para sí) es su amiga Sandra (Amaia Aberasturi). Ella simboliza el lado opuesto de Marcos. Ha sido educada de una forma más abierta, es idealista y ningún tabú sexual le va a parar los pies. Tal vez porque se complementan, Sandra se enamora de Marcos. Junto a ellos, el recién llegado al instituto, Raúl (Daniel Ibáñez), un chico extrovertido que encaja con Marcos y Sandra, que quiere vivir nuevas aventuras y no le teme a nada de una forma inconsciente. Ellos tres mantendrán un triángulo sentimental que rompe esquemas.

'La edad de la ira' propone un puzle que arranca con un punto de suspense y que se sustenta en la amistad como guía para intentar comprender a una generación perdida e insegura en muchas de sus tomas de decisiones. Temas como la homofobia, el racismo y la violencia machista (o la violencia en general) invitan a la reflexión, al debate, en una miniserie que cuenta la historia (y esto es lo más interesante de la ficción a diferencia de la novela) desde el punto de vista de los chavales, y más concretamente desde cuatro enfoques diferentes. Cada domingo tendrás un nuevo capítulo en ATRESplayer PREMIUM.