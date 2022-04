Dylan Sprouse está demostrando que con trabajo duro, se obtienen recompensas. La ex-estrella infantil lleva años fortaleciéndose en el gimnasio, dejando atrás la imagen que los fans podían seguir teniendo de él.

El actor ha estado ejercitando su cuerpo hasta lucir una transformación física notoria que ha mostrado en redes sociales. El hermano de Cole Sprouse empezó a dejar evidencias de este cambio coincidiendo con su fichaje por la adaptación de 'Beautiful Disaster', donde dará vida a Travis Maddox junto a Virginia Gardner.

"Ha sido bastante intenso, muchas coreografías de lucha, entrenamiento físico y ensayos", señaló en su momento en Instagram.

Sin embargo, sus fans terminaron decepcionados tras quedar por el camino su posible participación en 'La vida sexual de las universitarias', la serie de Mindy Kaling. Aún así, este revés no le ha impedido seguir moldeando su cuerpo.

Así que ha compartido un carrusel de imágenes en su perfil de Instagram, en el que ha presumido de músculos a la vez que recordaba un trauma de su infancia relacionado con su físico.

"Solía ​​ponerme una camiseta en la piscina cuando era niño, así que decidí a los veintitantos años que quería cambiar mi cuerpo", ha dicho mientras en las fotografías aparece sin camiseta y muy definido.

"Ha sido un trabajo largo, pero estoy orgulloso del progreso que he hecho y que aún no he terminado", especificó, pues parece haberle cogido gusto a las pesas hasta el punto de considerarse un 'meat head', que podría traducirse como un 'friki de gimnasio'.

Dylan Sprouse y Barbara Palvin, una de las parejas del momento

Los gemelos Sprouse han tenido en los últimos años distinta suerte en sus relaciones amorosas. Cole rompió el corazón de sus fans al anunciar su ruptura con Lili Reinhart, su compañera de reparto en 'Riverdale'.

Mientras que Dylan y la modelo Barbara Palvin llevan juntos desde 2018, afianzando su amor año a año. Incluso, la pareja se mudó para vivir juntos después de cuarentena.

Gracias a sus muestras de cariño en los medios o las redes sociales, se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood, camino de cumplir cuatro años de noviazgo.

Seguro que te interesa:

Así fue la cita más incómoda de Dylan Sprouse: "Me llegaba el sudor hasta la cintura"