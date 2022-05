La muerte de Cameron Boyce fue un shock para el mundo del espectáculo, que perdía a uno de sus jóvenes talentos de forma prematura. El actor fue una joven estrella de Disney, protagonizando la saga de 'Los Descendientes' y numerosas cintas de comedia como 'Niños grandes'.

El intérprete falleció a los 20 años tras sufrir un ataque de epilepsia, dejando tras de sí una prometedora carrera y a unos fans, compañeros y familia desconsolados. Una de sus personas cercanas a la que más le afectó fue a Dove Cameron, quien le ha rendido homenaje en cada aniversario de su muerte o en sus cumpleaños.

La actriz protagonizó junto a él 'Los Descendientes' y tuvieron una estrecha relación. Así, Dove ha vuelto a publicar un emotivo mensaje en su honor justo el día que hubiera cumplido 23 años.

"En algún lugar sin nombre, estos momentos siguen ocurriendo por primera vez, por millonésima vez, en tiempo real y todos a la vez, tan reales como los recuerdo 'entonces'. Todavía estás aquí. Todavía te sentimos. Te amaré, constantemente. Feliz cumpleaños", escribió Dove en su Instagram, quien también se hizo un tatuaje para honrar su memoria.

La intérprete de 26 años ha participado de forma activa en la Fundación Cameron Boyce, con trabajos de ayuda a los jóvenes, ofreciéndoles salidas artísticas como alternativa a la violencia.

Dove Cameron lucha contra la depresión y disforia

La estrella de Disney preocupó a sus seguidores recientemente cuando subió una publicación, entre lágrimas, en la que reflexionó sobre su identidad. Como te mostramos en el vídeo de arriba, a la vez compartía su lucha contra la "la depresión y la disforia".

"No sé si alguna vez podré vivir así", aseguró Dove sobre que "la mayoría de los días" no se siente atraída hacia ningún género.

"Me doy cuenta, a medida que envejezco, que tengo una creencia profunda de que está mal quien soy. No se me permite ser tal como soy, no estoy destinada a estar aquí", dijo, aunque abrió un rayo de esperanza de que las redes sociales sirvieran cada vez más como medio para concienciar y compartir tus problemas de forma segura.

Seguro que te interesa:

El regalo de Dove Cameron a su padre fallecido que ha emocionado a todos