Dónde puedo ver las series ganadoras de los Globos de Oro 2023

Los Globos de Oro ha regresado con fuerza en su 80 edición consiguiendo reunir a muchos de los actores más importantes del panorama actual de la industria cinematográfica.

Tras una larga espera hemos podido conocer quiénes han sido los ganadores de los Globos de Oro 2023. ¿Todavía no has visto todas las series galardonadas? No te preocupes, a continuación te decimos dónde puedes encontrarlas.

'La casa del dragón'

Sinopsis de la serie que expande el universo de 'Juego de Tronos'

La serie nos transporta 200 años antes de los acontecimientos ocurridos en 'Juego de Tronos'. La trama gira en torno a la familia Targaryen, Viserys Targaryen necesita un heredero y deberá de tomar la difícil decisión de elegir quién será la persona que ocupe su lugar en el Trono de Hierro tras su muerte. Una serie repleta de venganzas y traiciones que te harán estar pendiente de lo que ocurre en todo momento y que ya se ha hecho con el Globo a Mejor Serie de Drama ¿A qué esperas para verla?

¿Dónde la puedes ver?

Tienes todos los episodios están disponibles en la plataforma HBO Max.

'Abbott Elementary'

¿De qué va la serie?

'Abbott Elementary' es una comedia que nos transporta a un colegio público de Filadelfia en el que un grupo de apasionados profesores llenos de vocación por la educación intentan que sus alumnos tengan éxito en sus vidas. La serie muestra la realidad del día a día de los docentes de una manera cómica que ha sabido conquistar a muchos y no es para menos pues la ficción ha sido premiada con el Globo a Mejor Serie de Comedia.

¿Dónde la puedes ver?

Puedes disfrutar de todos los episodios en la plataforma Disney+.

'Yellowstone'

¿Cuál es su trama?

John Dutton, papel interpretado por el galardonado Kevin Costner, nos cuenta la historia de su familia 'Los Dutton', quienes poseen el rancho más grande del país y que se ve continuamente amenazado por personas que viven en la frontera. La serie que se estreno en 2018 nos envuelve en un ambiente de violencia, corrupción y dinero ya ha enganchado a muchos y tiene un total de 5 temporadas.

¿Dónde la puedes ver?

Actualmente, en España, no se encuentra disponible en ninguna de las plataformas de streaming.

'The Bear'

¿De qué trata la serie?

'The Bear' nos cuenta la historia de Carmen Berzatto, más conocido como Carmy, un joven chef de alta cocina que tras la trágica muerte de su hermano se ve en la obligación de regresar a Chicago. Esta comedia dramática nos muestra cómo el gran chef debe encargarse del 'Original Beef', el negocio de venta de bocadillos que tiene su familia en Chicago. ¿Podrá Carmy hacer frente este nuevo reto lejos de la comodidad de su cocina?

¿Dónde la puedes ver?

Puedes disfrutar de todos los episodios en la plataforma Disney+.

'The Dropout'

¿De qué va la serie de Amanda Seyfried?

Una serie basada en una historia real y llena de ambición en la que nuestra protagonista, Elizabeth Holmes, la mujer billonaria más joven del mundo lo pierde todo de un momento para otro. ¿Podrá Holmes recuperar las riendas de su vida?

¿Dónde la puedes ver?

La plataforma Disney+ en el apartado de Star+

'The White Lotus'

¿Qué pasará esta vez?

La miniserie cuenta la historia de varios huéspedes que disfrutan de sus vacaciones alojados en un resort de lujo. Si bien parece que nada podría salir mal, a cada día que pasa, surgen nuevos problemas que hacen que todo complique la estancia de los viajeros.

¿Dónde la puedes ver?

Tienes todos los episodios de las dos temporadas disponibles en la plataforma HBO Max.

'Encerrado con el diablo' (Black bird)

¿Cuál es su trama?

Basada en hechos reales, 'Encerrado con el diablo' nos cuenta la historia de Jimmy Keene, un exitoso jugador de fútbol de instituto que es condenado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas. Sin embargo, una confesión lo podría cambiar todo.

¿Dónde la puedes ver?

Puedes disfrutar de la miniserie en Apple Tv.