Zendaya no fue a los Globos de Oro y no recogió su premio: La actriz reacciona y explica por qué

La 80ª edición de los Globos de Oro ha conseguido reunir a muchas de las caras más importantes de la industria tras la polémica de los últimos años, sin embargo, no ha habido rastro de Zendaya a lo largo de toda la ceremonia.

A pesar de estar nominada en la categoría de Mejor Actriz de Serie de Drama por su actuación en 'Euphoria', la actriz no asistió a la gala. Al parecer, como explicaron los presentadores, esa noche Zendaya "estaba ocupada con otros compromisos".

Finalmente, a pesar de tener grandes competidoras de nominación como Emma D'Arcy de 'La Casa del Dragón' o Imelda Stuanton de 'The Crown', Zendaya ha acabado ganando el deseado premio. No obstante, no ha tenido la posibilidad de recogerlo en el escenario y dar el mítico discurso de agradecimiento.

Después de conocer la feliz noticia, la intérprete se ha querido pronunciar publicando un post en su cuenta personal de Instagram con una fotografía en blanco y negro de ella interpretando el papel de Rue en 'Euphoria', personaje que le ha dado el ansiado Globo de Oro.

"Siento mucho no haber podido estar allí esta noche, pero solo quería dar las gracias a los Globos de Oro por este premio, es un increíble honor", ha comenzado escribiendo en el pie de foto.

La artista también ha querido hacer mención a sus compañeros de nominación: "Es un privilegio haber estado nominada a su lado, los admiro profundamente a todos".

Y como es evidente, no ha podido no mencionar a sus compañeros en 'Euphoria': "Gracias a mi familia de 'Euphoria', sin vosotros nada de esto sería posible".

Finalmente, Zendaya no se ha olvidado de sus fans, especialmente aquellos que han valorado a su personaje, Rue, desde el primer momento: "Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que han permitido a Rue entrar en el suyo. Creo que todo el mundo sabe lo mucho que ella significa para mí, pero el hecho de que ella pueda significar algo para alguien más es un regalo", ha admitido.

"Honestamente, no tengo palabras mientras escribo esto, todo lo que puedo decir es gracias gracias gracias. Buenas noches", ha terminado escribiendo la galardonada con un corazón rojo al final.