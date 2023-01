Jennifer Coolidge ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o TV Movie por su papel inolvidable de Tanya McQuoid en 'The White Lotus'. Así, la intérprete superaba al resto de compañeras nominadas en la categoría, Claire Danes, Daisy Edgar-Jones, Niecy Nash-Betts y Aubrey Plaza.

El discurso de aceptación de Jennifer fue de lo más emotivoy desternillante: "Gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Esto realmente significa mucho para mi", tras lo cual haciendo gala de su habitual sentido del humor hizo un broma sobre el peso de la estatuilla.

"Puedo dejar esto en el suelo, ¿verdad? No hago ejercicio, ¿sabes? No puedo aguantar tanto tiempo. Algunas de las personas en esta sala, hay como cinco personas que me mantuvieron en pie durante, ya sabes, 20 años con estos pequeños trabajos". Tras dar las gracias a los creadores que le han dado distintas oportunidades a lo largo de los últimos años, como Ryan Murphy o Reese Whiterspoon, Jennifer quiso hacer una mención especial a la figura de Mike White en su vida.

"Tenía sueños y expectativas muy grandes cuando era joven, pero lo que pasó es que se desvanecen por la vida. Pensé que iba a ser reina de Mónaco, aunque alguien lo hizo antes", dijo Coolidge riendo. "Y luego te haces mayor y piensas, 'Oh, no va a pasar una mierda' Y, Mike White, me has dado esperanza. Me has dado un nuevo comienzo.", ha continuado diciendo.

"Incluso si este es el final, ¡¡porque me has matado!! pero incluso si este es el final, Mike, has cambiado mi vida de un millón de maneras diferentes. ¡Ahora mis vecinos me hablan y esas cosas! Nunca me habían invitado a una fiesta en mi vecindario, ¡y ahora todos me invitan!", explicaba entre risas.

"Si no conoces a Mike White, esto es lo que debes saber: se preocupa por el mundo, está preocupado por la gente, está preocupado por sus amigos si no están bien. ¡Está preocupado por los animales! Realmente es una de las mejores personas que existen. Haces que la gente quiera vivir más, ¡y yo no lo hice! Mike, te quiero hasta la muerte".