Sofía Vergara muestra su cara tras tener que ir a urgencias y cancelar su presencia en los Emmy: "Mis ojos"

El pasado domingo se celebró en Los Ángeles la 77ª edición de los Premios Emmy, una ceremonia que reunió a las producciones más aclamadas de la última temporada, siendo The Studio la gran triunfadora, que arrasó con 13 galardones, seguida por Adolescencia, que se llevó 6 estatuillas.

Pero la noche tuvo bajas entre los invitados, como la de Jeremy Allen White o Bella Ramsey, dos de los nominados. Sin embargo, aunque algunas ausencias se sabían de antemano otras eran inesperadas incluso para la propia persona.

Es el caso de Sofía Vergara, quien había sido anunciada como presentadora del premio a Mejor Actor Principal en una Miniserie, Antología o Película. La actriz colombiana tuvo que cancelar su participación a última hora debido a una reacción alérgica.

"No llegué a los Emmy, pero llegué a urgencias. ¡Perdón, tuve que cancelar!", escribía la actriz en un post de Instagram.

"¡La alergia en los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!", explicaba la actriz de Modern Family.

El pie de foto acompañaba a una imagen en la que se puede ver claramente la hinchazón de su ojo y la necesidad de haber acudido a urgencias cuanto antes.

Además, la publicación incluía dos vídeos del incidente médico, uno en el que descansa tumbada en una camilla reposando y otro en el que aparece lavándose el ojo en un lavabo de hospital mientras expresa el dolor: "¡Ay!, mis ojos", se le escucha decir.

A pesar del imprevisto, las actrices Malin Akerman y Brittany Snow, del elenco de Hunting Wives, cubrieron a Vergara como presentadoras, entregándole el galardón a Stephen Graham por Adolescencia.

Otra de las bajas, en calidad de presentador, más comentadas ha sido la de Eric Dane. El actor, que fue diagnosticado de ELA en abril de este 2025, era el encargado de entregar un premio y de participar en la celebración del 20 aniversario de Anatomía de Grey junto a su compañero Jesse Williams.