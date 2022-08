Detienen la serie de Natalie Portman tras recibir amenazas y extorsión por unos narcotraficantes

Natalie Portman se encuentra rodando en Baltimore su primera miniserie para Apple, 'Lady in the Lake'. Un drama de suspense ambientado en los 60, basada en el libro de Laura Lippman del mismo. En ella, Portman interpretará a la periodista de investigación Maddie Schwartz que decide retomar un caso no resuelto que cambiará su vida, y le hará unirse a Cleo, a la que interpreta Moses Ingram (Obi-Wan Kenobi), una activista local que se involucra con ella en el caso.

Pero ahora, la serie es noticia por el altercado que ha vivido su equipo de producción durante el rodaje, y por el que ha tenido que intervenir la policía, según ha informado EW, desde donde han accedido a fuentes policiales de Baltimore.

Desde las autoridades hablan de un "vendedor local que tuvo que cerrar su negocio por el rodaje que tenía lugar en las inmediaciones del mismo". Este empresario "esperaba una compensación económica" por parte del equipo de producción, y habría amenazado a los responsables de la serie por ello.

Según el Departamento de Policía, "los locales" habrían advertido al equipo de producción de que volverían después, y de que, si no recibían el dinero, o no se paralizaba la producción, iban a "disparar a alguien".

Por ahora, el único detenido ha sido el mencionado vendedor que se había quejado al equipo de producción, Keith L.Brown. Sin embargo, se le detenía por un delito relacionado con tráfico de drogas, por lo que se sospecha que las otras personas que amenazaron al equipo de rodaje podrían ser también narcotraficantes. La policía afirma que el caso está abierto, y que la investigación sigue su curso.

Por parte de la productora, Edeavor Content, anuncian en un comunicado que el rodaje queda paralizado hasta próximo aviso: "La seguridad de nuestro equipo es nuestra prioridad, y la de todos los técnicos, actores y personas que trabajan en nuestras producciones. Estamos agradecidos por que nadie haya salido perjudicado".

Seguro que te interesa:

Natalie Portman se sincera sobre el 'miedo' que sintió al ser sexualizada cuando era actriz infantil