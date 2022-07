¿Qué pasa si llamas al número de Surfer Boy Pizza en 'Stranger Things'? La respuesta no te la esperas

El estreno de la última temporada de 'Stranger Things', sigue marcando tendencia. Mientras que una parte de la audiencia se pregunta por el destino incierto de algunos personajes que quedaron en el aire como los de Max (Sadie Sink) o Eddie (Joseph Quinn), otros se dedican a descubrir curiosidades ocultas en la serie.

Uno de esos easter eggs, viene protagonizado por el personaje de Argyle (Eduardo Franco). A pesar de tratarse de un personaje secundario, se ha convertido en uno de los grandes alivios cómicos de esta última tanda de episodios. Aportando a la trama, a un peculiar aliado para los protagonistas, tras utilizar el vehículo de su espacio de trabajo como transporte para rescatar a Eleven.

Las redes sociales se han hecho eco de un curioso efecto. Algunos seguidores de la serie se atrevieron a telefonear al número que aparece en la furgoneta de reparto del personaje y para su sorpresa, Argyle les esperaba al otro lado. "Pizza Surfer Boy, al habla Argyle. Hacemos todo fresco aquí en Surfer Boy, excepto nuestra piña, que viene de una lata", recita la grabación. Tras este efecto pone a la persona en espera, mientras recita otro pedido a su compañeros de trabajo, antes de decir el eslogan: "Pruébala antes de negarte".

En Hollywood existe un departamento que genera estos números "falsos", para productos de entretenimiento. De hecho, este no deja de ser un recurso adicional, que no aporta detalles relevantes en torno a la trama, pero que asegura que veremos más de este personaje en el desenlace de la serie, que llegará a Netflix en los próximos años, ya que todavía no hay fecha prevista de estreno.

Tal vez haya llegado el momento de confiar en el bueno de Argyle, hacerle una llamada y dejarse cautivar por los misterios de la pizza con piña, que el personaje tanto celebra en la serie.

