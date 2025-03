El detalle oculto al principio de Adolescencia que revela el destino de Jamie en la serie: ¿Te diste cuenta?

La serie Adolescencia, que ha estrenado recientemente Netflix, está generando mucha expectación ya que trata un tema muy actual y de cierta preocupación, cómo afectan las redes sociales y nuevos movimientos ideológicos a los adolescentes.

Si no has visto la serie o no estás al día ¡cuidado!, hay SPOILERS. La historia arranca con la policía entrando en una casa de una familia media británica para detener a su hijo de 13 años, Jamie (Owen Cooper), acusado de asesinato.

En los primeros momentos de la serie no se sabe realmente si Jamie es culpable o inocente hasta que durante el interrogatorio, ya en comisaría, la policía muestra un vídeo del joven apuñalando a una joven de su escuela, Katie.

Owen Cooper como Jamie Miller en el episodio 1 de Adolescencia | Netflix

Pero, durante toda la serie juegan con el motivo por el que Jamie decide llevar a cabo este asesinato y buscan el arma homicida, el cuchillo.

Pues bien, a través de TikTok algunos usuarios de la red social se han dado cuenta de un detalle al principio del primer episodio que revelaría la verdad de Jamie.

Se trata del momento en el que la policía entra en la habitación de Jamie y él está en la cama, se puede ver al personaje asustado con las brazos abiertos y en su mano izquierda se puede apreciar que falta un trozo del papel pintado de la pared. Y, justo, la forma que tiene es de un cuchillo.

Por lo que, con este detalle ya nos estaría revelando que Jamie es culpable y que mató a Katie con un cuchillo.

Además, este detalle se vuelve a mostrar en la desgarradora parte final cuando el padre de Jamie (Stephen Graham) rompe a llorar cuando entra en la habitación de su hijo después de decirles que se va a declarar culpable.

Stephen Graham como Eddie Miller en el final de Adolescencia | Netflix

Sin duda, una serie llena de detalles donde todo estaba calculado al milímetro debido a la complejidad del rodaje en plano secuencia.