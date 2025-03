¿Cómo se hizo Adolescencia? La verdad detrás de la serie y la proeza de rodar todo en plano secuencia

Netflix ha estrenado su nueva serie Adolescencia y los elogios no paran de llegar al ver la complejidad y brillantez con la que está ejecutada.

La ficción cuenta la historia de Jamie Miller (Owen Cooper), un joven de 13 años que es detenido por el asesinato de una chica de su escuela, Katie Leonard. Pero, más allá de la temática que plantea y la enorme reflexión que hace sobre la juventud actual, hay una cuestión técnica que ha dejado a todos con la boca abierta.

Y es que, Adolescencia está rodada al completo en plano secuencia. Es decir, que cada uno de sus 4 episodios se grabaron en una sola toma sin ningún corte.

Netflix ha compartido por sus redes sociales un hilo donde explica las preguntas que la gente se está haciendo. De esa forma afirman que está rodado todo en plano secuencia, que rodaron cada episodio más de una vez o cómo se preparó el reparto para realizar esta proeza audiovisual.

Además, el director de la serie, Philip Barantini, y uno de sus creadores, Jack Thorne, han hablado con Metrosobre estas cuestiones.

"Estábamos en una posición muy afortunada. Tuvimos a Jack en el set con nosotros gran parte del tiempo, y yo mismo, uno de los creadores y guionistas. Así que cambiábamos y adaptábamos constantemente los diálogos para hacerlos lo más realistas, veraces y auténticos posible", empeiza diciendo el director.

Además, asegura que todo estaba"meticulosamente planificado" para que la producción fuera un éxito.

"Teníamos tres semanas para cada episodio. Así que nuestra primera semana la pasamos literalmente recorriendo escena por escena", dice el actor Ashley Walters, que encarna al detective Bascombe.

Después se hicieron los ensayos técnicos para concluir en la última semana con el rodaje del episodio. en un principio estaba estimado que rodaría cada capítulo 10 veces. Aunque hubo alguno que tuvieron que grabarlo más veces.

"Si algo fallaba un poco, no parábamos, a menos que fuera peligroso o alguien se cayera. No parábamos, y al llegar al final, lo volvíamos a ver y nos preguntábamos: ¿Funciona? ¿Sigue siendo relevante para la historia?. Y si funcionaba, podíamos guardarla y decir: Tenemos una buena oportunidad, comenta Philip Barantini.

"Quería darles a los actores, a todos los artistas secundarios y al equipo técnico la posibilidad de ser un poco más libres y jugar un poco. La forma en que Jack escribe es fenomenal, y sus diálogos son impecables. Pero si escribieras en un guion todos los ejem y ah y las pausas, el guion tendría 200 páginas", reconoce sobre la libertad que podían llegar a tener los actores.

"Nadie habla con tanta elocuencia todos los días; todos tenemos pequeños matices. Así que quería que tuvieran eso", sigue diciendo.

Stephen Graham como Eddie Miller y Owen Cooper como Jamie Miller, en Adolescencia | Netflix

¿Por qué Adolescencia está rodada en plano secuencia?

Sobre el éxito del resultado final, Jack Thorne dice en un vídeo de Netflix: "Fue un ejemplo de la reunión técnica con la historia y el hallazgo de una fusión que en realidad es mejor que todo lo que la historia había creado por sí sola".

Para añadir el director que es una combinación de "teatro y actuación en directo" con "una energía visceral en el set porque somos parte de un equipo".

"Cuando hablamos de este proyecto y de lo de la toma única, lo tomamos muy en serio porque ya hice Boiling Point, y no quería que me conocieran como el tipo que solo hace una toma. Pero esta historia en particular te obliga a prestar atención", asegura el director sobre lo que aportaba el plano secuencia a la serie.

"Es implacable y te da una perspectiva que no tendrías. No puedes adelantar el tiempo, ni cambiar de persona, ni hacer un primer plano".

"Es simplemente la inexorabilidad del reloj. Queríamos sumergir al público durante una hora en este momento específico, volver a sumergirlos y luego volver a sumergirlos unos meses después para que lo resolvieran por sí mismos. Creo que lo que logra es crear una capa adicional de tensión y una ansiedad subconsciente que no necesariamente se obtiene en un drama convencional", termina explicando.

Sin duda, Adolescencia es el resultado de una serie donde el trabajo en equipo es crucial para que todo encaje y acabe triunfando de la manera en la que lo hace.