El desnudo frontal al que Kit Harington se tendrá que enfrentar en su nuevo proyecto y viene con polémica incluida

Desde que acabó su papel como Jon Snow en Juego de Tronos, el actor Kit Harington se ha mantenido en la cumbre de Hollywood y ha continuado con su estelar carrera como actor participando en gran variedad de proyectos.

Si bien se sabe que participará junto a Sophie Turner en una nueva película de terror medieval, se ha confirmado que también ha probado suerte en el mundo del teatro. El actor no se ha limitado a la pantalla, sino que además despunta sobre el escenario y su nueva obra está dando mucho de que hablar.

Próximamente verá la luz en el West End la obra Slave Play, donde el intérprete de 37 años se desnudará. Una fuente ha revelado a The Sun lo siguiente: "El elemento frontal proviene del personaje de Kit, Jim". Al parecer, eso es lo que se verá, sus partes más íntimas frente al público y su pareja en la obra se referirá a ello diciendo que tiene un "pene blanco y arrugado" antes de que se quite la ropa.

Para entender el contexto de todo esto hay que revisar la trama de Slave Play, que es la siguiente: "Tres parejas interraciales se someten a una terapia de rendimiento sexual anterior a la guerra porque las parejas negras ya no sienten atracción sexual por sus parejas blancas". Se enmarca dentro del siglo XXI y habla de la raza y la sexualidad en esta época en Estados Unidos. Kit hace de Jim, un personaje rico que va a mostrarse ante al público en un momento concreto de la obra completamente desnudo.

La obra ha suscitado varios problemas. El primero es que se han propuesto dos noches específicas para que acuda al teatro solo el público negro. A esto se une lo polémico que es el tema ya de por sí y, por ello, el dramaturgo de la obra Jeremy O Harris ha tenido que explicar el por qué de todo esto en la radio de la BBC. Daily Mail ha recogido sus palabras: "Una de las cosas que tenemos que recordar es que hay que invitar radicalmente a la gente a un espacio para saber que pertenecen allí y en la mayoría de los lugares de Occidente, los pobres y los negros han sido echados y se les ha dicho que no pertenecen al interior del teatro".

"Para mí, como alguien que quiere y anhela que personas negras y de color estén en el teatro, que vengo de un ambiente de clase trabajadora, que quiere que las personas que no ganan seis cifras sientan que el teatro es un lugar para ellos, es una necesidad invitarlos radicalmente con iniciativas que digan 'estás invitado, específicamente tú'. Hay una letanía de lugares en nuestro país que generalmente sólo están habitados por gente blanca, y nadie lo cuestiona, y nadie dice que al invitar a audiencias negras aquí no estás invitado. La idea es una noche de Black Out es decir que es una noche en la que estamos invitando específicamente a los negros a llenar el espacio, a sentirse seguros con muchos otros negros en un lugar donde a menudo no se sienten seguros", ha explicado el dramaturgo.

Además, ha dicho que el teatro no es igual y que cambia en función del público: "100%. No actuemos como si no supiéramos que las audiencias culturalmente blancas y las audiencias negrasresponden a las cosas de manera diferente. Las audiencias blancas en Occidente han decidido permanecer en silencio y responder con cortesía a cualquier cosa que ven frente a ellos".

Sobre todo este revuelo Kit Harington no se ha pronunciado por el momento. Con los años, él ha vivido experiencias duras y comprometidas, como cuando tuvo que acudir a terapia por un traumático momento en Juego de Tronos, como se puede ver en el vídeo de arriba.

El actor ahora permanece tranquilo y centrado en este nuevo proyecto en el que actuará entre el 29 de junio y el 21 de septiembre. Él en 2012 dijo lo siguiente sobre el tema de los desnudos: "A veces puede parecer que tu arte está siendo dejado de lado por tu atractivo sexual. Y eso no me gusta". A pesar de sus palabras por aquel entonces, parece que esta obra debe ser distinta y, sin duda, va a marcar un antes y un después en la carrera del actor.