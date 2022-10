Desapareció: El personaje que no has vuelto a ver en 'Stranger Things' y del que nadie se acuerda ya

A la espera de una quinta temporada con la que concluir, 'Stranger Things' ha ido sumando adeptos, como demostró su enorme éxito con el estreno de su temporada 4, dividida en dos partes. Ha habido nuevos personajes que, aunque hayan durado más o menos tiempo, han conseguido encariñar a sus fans.

Sin embargo, no puede decir lo mismo este otro protagonista, al que se le perdió la pista tras concluir la temporada 1, sin que hubiera muchas explicaciones para ello. Se trata de Chester, el perro de la familia Byers. Aunque en la trama no hubiera muchos detalles para explicar su desaparición en las posteriores temporadas, esta sí tiene su razón de ser en la vida real.

El perro de 'Stranger Things' | Netflix

Y es que a David Harbour, que interpreta aHopper, el sheriff de Hawkins, no le resultó especialmente fácil compartir escena con el perro. Y no fue porque el actor tenga una relación conflictiva con los animales. De hecho, como puedes ver en el vídeo de arriba, y según declaraciones del propio Harbour, fue su gato el que le salvó en uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando pensaba en suicidarse.

Pero en el set de 'Stranger Things', rodar con un animal que, según dijo él en una entrevista a Hot Ones, no estaba entrenado para ello, le acabó resultando muy molesto. Tanto que acabó por pedir a los productores y a los directores de la serie que encontraran una forma de echar a la mascota de la trama. Y no les costó especialmente, ya que la solución pasó por no volver a mencionar a Chester, y obviar su desaparición.

