Stranger Things 5 lanza su primer tráiler y se dividirá en 3 volúmenes: Estas son las fechas

Se ha hecho de rogar, pero Netflix ya ha desvelado el primer vistazo a quinta y última temporada de Stranger Things. La serie creada por los hermanos Duffer llegará a su fin este año tal y como se ha anunciado en Tudum, el evento para fans de la plataforma de streaming.

Hace 10 años que los niños de Hawkins conquistaron a millones de fans con esta historia de ciencia ficción ochentera y que lanzó a la fama a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink y compañía.

Ahora ya son unos jóvenes veinteañeros y el cambio con la temporada 4 será notable, ya que han pasado más de tres años desde aquella entrega hasta esta última.

Como puedes ver en el vídeo de arriba, el primer tráiler de Stranger Things 5 ha presentado unas pocas imágenes, pero el teaser promete un final épico, en el que vemos a un Will Byers gritando a pleno pulmón, entre otras cosas interesantes. Junto a ello, en las imágenes publicadas por la plataforma aparecen un grupo de nuevos chicos más jóvenes que los protagonistas a los que protege Mike.

Finn Wolfhard en Stranger Things 5 | Netflix

También, a Joyce empuñando un hacha, a Lucas junto a Max en el hospital aún en coma o a la pareja favorita de la serie, Dustin y Steve, volviendo a ser investigar juntos.

Winona Ryder en Stranger Things 5 | Netflix

Sadie Sink y Caleb McLaughlin en Stranger Things 5 | Netflix

Gaten Matarazzo y Joe Keery en Stranger Things 5 | Netflix

La trama si sitúa en otoño de 1987 con Hawkins marcado por la apertura de las grietas hacia el Mundo del revés. El grupo encabezado por Once y Hopper tratarán de encontrar y acabar con Vecna mientras huyen del Gobierno. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo completo, se unan una última vez.

David Harbour y Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

Las fechas de estreno de Stranger Things 5

Para una se sus series insignia, Netflix dividirá la temporada en tres partes, algo inaudito en la compañía, que lo suele hacer en dos.

El primer volumen se estrenará en España el 26 de noviembre, el segundo, en Navidad, y el episodio final en Año Nuevo.

Todo el reparto principal estará de vuelta, incluyendo a Winona Ryder como Joyce Byers, David Harbour como Jim Hopper, Millie Bobby Brown como Once, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Noah Schnapp como Will Byers, Joe Keery como Steve Harrington, Sadie Sink como Max Mayfield, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Charlie Heaton como Jonathan Byers, Maya Hawke como Robin Buckley, Brett Gelman como Murray Bauman, Priah Ferguson como Erica Sinclair y Jamie Campbell Bower como Vecna. Linda Hamilton también se unirá al elenco en un papel aún no revelado.