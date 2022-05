¿Es Will gay? Los fans de 'Stranger Things' especulan sobre su sexualidad y su relación con Mike

En esta nueva temporada de 'Stranger Things', cuya primera parte ya está disponible en Netflix, seguimos acompañando a la pandilla de Hawkins en su crecimiento personal, pasando por sus duros momentos como adolescentes. Si aún no has visto los nuevos episodios, avisamos de algunos SPOILERS sobre lo que podrás ver.

Para entender las teorías que sobrevuelan al personaje de Will, recapitulamos en qué punto se encuentran el resto de personajes. Joyce (Winona Ryder) se ha mudado a California junto a sus hijos Jonathan (Charlie Heaton) y Will (Noah Schnapp), acompañados de Eleven (Millie Bobby Brown). Esta última, sin poderes, y haciendo frente al bullying que sufre en su nuevo instituto.

Por su parte, lo que queda de la pandilla en Hawkins se adentra en un club para jugar a Dragones y Mazmorras, el juego de mesa que nos recuerda a la primera temporada de la serie. Mike (Finn Wolfhard) sigue manteniendo mucho contacto con Eleven con una relación a distancia, pero como podemos ver en los primeros episodios y con su visita a Lenora, no ha tenido el mismo contacto con el que era su mejor amigo, Will.

El joven se muestra distante y dolido con él por haberse "olvidado" de él, y este arco argumental ha hecho resurgir las especulaciones sobre la sexualidad de Will Byers, que ya mostró en la tercera temporada muy poco interés por los noviazgos al contrario que sus amigos y se ve molesto por el tiempo que les quitan sus novias.

En aquel momento, Will tenía una discusión con Mike al respecto en su sótano: "Lo estás destruyendo todo, ¿y para qué?, ¿Para que puedas intercambiar saliva con una niña estúpida?". A lo que Mike le respondía "No es estúpida. No es mi culpa que a ti no te gusten las chicas".

Está clara la tensión entre los personajes con este tema, pero sobre la sexualidad de Will ya se ha pronunciado el actor que lo encarna, Noah Schnapp, quien, a pesar de lo joven que es, respondió claramente a estas teorías en una entrevista a The Wrap: "Para mí, el hecho de que Will sea gay o no se sale del tema. 'Stranger Things' es un show sobre un montón de niños que son unos marginados y se encuentran los unos a los otros porque han sido acosados de alguna manera o son diferentes. ¿El hecho de ser sensible, solitario, un adolescente al que le gusta la fotografía o una chica con el pelo rojo y unas gafas grandes te convierte en gay? Solo tengo 12 años pero sé que todos somos diferentes", aclaró entonces.

Seguro que te interesa:

Entrevistamos a Charlie Heaton y Natalia Dyer de 'Stranger Things': ¿Qué es lo que más ganas tienen de que vean los fans?