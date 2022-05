Todas las referencias de 'Stranger Things' a 'Pesadilla en Elm Street' en la temporada 4

Ya está disponible la primera parte de la temporada 4 de 'Stranger Things'. Esta será la penúltima vez que veamos a la pandilla de Hawkins en acción antes de su desenlace, y ya hemos podido echar un vistazo para ver cómo es una de las entregas más aterradoras hasta la fecha. Así lo adelantaron sus protagonistas durante el rodaje de la misma.

Y uno de los motivos es, sin duda, el homenaje que 'Stranger Things' rinde a 'Pesadilla en Elm Street', la mítica saga de Wes Carven, a lo largo de su temporada 4. Repasamos aquí cuáles son esos momentos en los que los hermanos Duffer recuerdan la película de culto del terror, con algunos SPOILERS de por medio.

La aparición de Robert Englund en los nuevos episodios

Robert Englund como Victor Creel en 'Stranger Things' | Netflix

Robert Englund interpretó al icónico Freddy Krueger en 'Pesadilla en Elm Street', y supone un importante añadido en esta nueva temporada de 'Stranger Things', en el papel de Victor Creel. Un fichaje estelar sobre el que las estrellas de la serie, Charlie Heaton y Natalia Dyer, se pronunciaron durante su visita a España con motivo de la promoción de esta temporada 4. Puedes ver lo que nos contaron al respecto en el vídeo de arriba.

Una nueva amenaza en los sueños de los protagonistas

Precisamente, Victor Creel, al que interpreta Englund, es la primera víctima del villano en esta nueva entrega, que recuerda en parte al personaje de Freddy Krueger. Se trata de Vecna, un ser sobrenatural que poco tiene que ver en apariencia con Freddy Krueger, ya que se trata de un monstruo interdimensional que, al igual que Krueger, se aparecerá en los sueños de los adolescentes como uno de sus principales temores. Con la diferencia de que Vecna sí puede atacarlos fuera de sus sueños.

Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown y Noah Schnapp en 'Stranger Things 4' | Netflix

También se parecen en que ambos fueron humanos en un momento anterior, aunque no queremos revelar demasiado si aún no has terminado la temporada. Tras su paso por el Mundo del Revés se convierte en esta aterradora criatura. Por tanto, el personaje está relacionado con Freddy Krueger a varios niveles.

Acusaciones cruzadas y erróneas

Otra de las novedades de la nueva temporada es la incorporación de Joseph Quinn como Eddie Munson, que lidera el grupo de juegos de rol al que se unen los que se quedan en Hawkins. Munson parece un malote, y su apariencia podría inculparle con el trágico suceso con Chrissy, otro de los nuevos personajes, interpretada por Grace Van Dien. Eddie Munson presencia su asesinato a manos de Vecna, que se cobra aquí una de sus primeras víctimas.

La apariencia de Munson le hace parecer sospechoso, como le ocurría a Rod en 'Pesadilla en Elm Street', que acababa siendo arrestado por un asesinato que había cometido Freddy Krueger.

Joseph Quinn como Eddie Munson en 'Stranger Things' | Netflix

El nombre de Nancy nos suena

Nancy Wheeler, la hermana de Mike, despliega sus habilidades como detective y periodista una vez más. Su personaje, según nos contó ella misma, tiene inspiración en la Nancy de 'Pesadilla en Elm Street', interpretada por Heather Lagenkamp, quien fue el último intento de asesinato por parte de Freddy Krueger.

Natalia Dyer y Maya Hawke en 'Stranger Things' | Netflix

Sus personajes tienen más similitudes allá del nombre, como su resistencia y su predisposición a la pelea, que las hace batallar hasta el final. Podemos suponer que Nancy Wheeler seguirá el ejemplo de su tocaya en la cinta de los 80, y conseguirá sobrevivir a las garras de Vecna.

El gore de la temporada 4

Los nuevos episodios de 'Stranger Things' han cumplido con las expectativas sobre sus dosis de terror y sanguinolencia. Es un obvio punto en común que refuerza una escena en concreto, protagonizada precisamente por Nancy Wheeler en una piscina que la cubre totalmente de sangre. Y no podemos evitar acordarnos de la sangrienta muerte de Johnny Depp en la primera película de 'Pesadilla en Elm Street', en la que su cama se lo traga y lo tritura para después escupir un reguero de sangre.

Puedes disfrutar ya de todas estas referencias que hemos podido ver en los 7 primeros episodios de la temporada 4, que conforman el volumen 1 de la misma. Para la segunda parte habrá que esperar al 1 de julio, y entonces podremos ver si habrá más conexiones con 'Pesadilla en Elm Street'.

