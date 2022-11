Christina Applegate reveló en agosto de 2021 que le habían diagnosticado esclerosis múltiple en una mensaje que puedes ver en el vídeo de arriba.

Desde entonces la actriz ha estado retirada del foco mediático pero, ahora, este 17 de noviembre, la volveremos a ver en la tercera y última temporada de 'Dead to Me', la serie de Netflix que protagonizada junto a Linda Cardellini.

Así, Christina ha ofrecido una entrevista a 'The New York Times' donde se sincera sobre su cambio físico y cómo le ha afectado la enfermedad: "Esta es la primera vez que alguien me va a ver como soy. He ganado 18 kilos. No puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso".

El rodaje de la última temporada de 'Dead to Me' le pilló al poco de ser diagnosticada e incluso se plantearon no grabarla pero ella ha confesado que quiso hacerla.

Linda Cardellini y Christina Applegate en 'Dead to Me' | Netflix

"Tenía una obligación. Los poderes fácticos dijeron: 'Detengámonos. No necesitamos terminarlo. Juntemos algunos episodios (con imágenes grabadas previamente)'. Dije: 'No. Lo haremos, pero lo haremos en mis términos'".

De esta forma, pararon durante un tiempo ya que la actriz necesitaba procesar este cambio en su vida: "Fue bueno para mí. Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Así que necesitaba ese tiempo".

Aunque asegura que "no hay mejora" y que nunca va a aceptar lo que le ha pasado: "¿Aceptación? No. Nunca voy a aceptar esto. Estoy enfadada".

Para terminar confesando que le hubiera gustado darse cuenta antes y no haber ignorado síntomas que ya tenía como hormigueos y entumecimiento: "Ojalá hubiera prestado atención. Pero, ¿Quién era yo para saberlo?".