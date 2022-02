A finales de enero William Ley publicaba un mensaje en su cuenta de Instagram Stories donde anunciaba que había roto con Elizabeth Gutiérrez. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", decía en la publicación que luego borró.

Aunque, como puedes ver en el vídeo de arriba, después compartía otro stories donde decía: "Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida".

El protagonista de 'Café con aroma de mujer' ha estado 19 años saliendo con Elizabeth Gutiérrez con quien tiene dos hijos en común, Christopher y Kailey. Casi dos décadas donde en ningún momento el cubano se planteó pasar por el altar.

William explicaba por qué no se había casado con Elizabeth Gutiérrez

Tras su ruptura, ahora ha tomado cierta importancia unas palabras que William Levy dijo a 'People' en el año 2019 donde explicaba por qué no se había casado con Elizabeth Gutiérrez en todos estos años: "Lo más importante es siempre saber que esa familia va a ser mi familia, ¿sabes? Esté o no esté allí. Soy feliz estando allí con Elizabeth", decía.

Para aclarar su forma de ver la vida: "Siempre he sabido que soy una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre. No me he querido casar no porque no quiero casarme; simplemente siento que a veces, no sé, no sé... no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste, ¿sabes? No. Quiero estar porque decido estar acá, porque me nace estar aquí y decidí estar aquí. No quiero que nadie opine mal o lo tome de una forma mala. Pero, bueno, lo que quiero decir es que estoy donde quiero estar ahora y por el momento me hace feliz".

Las rupturas de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Fue en el año 2003 cuando William Levy y Elizabeth Gutiérrez empiezan a salir juntos. Pero en el año 2008 el actor cubano comunicó que habían roto a la revista mexicana TVyNovelas: "Son cuestiones en las que no quiero entrar en detalles, hay momentos en la vida en los que uno necesita analizar las cosas. Ahora ya no estamos más juntos, yo la quiero muchísimo, la adoro, pero en la vida hay momentos para todo", decía.

Los actores se daban entonces otra oportunidad pero en 2011 era Elizabeth quien hablaba de su ruptura: "Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión".

Poco después volvían a reconciliarse hasta el año 2014: "Cualquier decisión que tomamos como pareja es entre nosotros. Solo pido respeto por ella y por mis hijos", decía William a 'People en español'.

En 2015 vuelven a estar juntos hasta ahora que Levy ha comunicado su última separación.

